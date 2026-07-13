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egészséges életmód

Ez a 8 egyszerű szokás segíthet a stressz, az elhízás és a krónikus betegségek ellen

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A szakértők szerint a modern életmód miatt egyre többen küzdenek elhízással, krónikus betegségekkel és tartós stresszel. Az egészséges életmód azonban sokszor nem új trendekben, hanem régi, mára háttérbe szorult szokásokban rejlik.
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Az egészséges életmód kialakításához az orvosok szerint érdemes újra elővenni azokat a mindennapi rutinokat, amelyek korábban természetes részei voltak az emberek mindennapi életének. Ezek a szokások nemcsak a testi, hanem a mentális egészséget is javíthatják – írja a Fox News.

egészséges életmód
Az egészséges életmód sok problémára jelent megoldást
Fotó: Pixabay

1. Több gyaloglás

A szakemberek szerint az autóhasználat jelentősen visszaszorította a mindennapi sétákat. A hosszú ingázás összefügg a magasabb testtömegindexszel, a nagyobb derékkörfogattal és a rosszabb anyagcserével. A rendszeres séta hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségéhez, valamint a testsúly kontrolljához.

2. Reggeli napfény

A reggeli természetes fény segíti a szervezet biológiai órájának működését, javíthatja az alvás minőségét, emellett támogatja a D-vitamin-termelődést. A hormonháztartásra, a vérnyomásra és a testsúly szabályozására is kedvező hatással lehet.

3. Több időt tölteni a természetben

A kutatások szerint már heti legalább két óra természetben töltött idő is javíthatja az egészségi állapotot. A szabadban végzett mozgás ráadásul még kedvezőbb hatású lehet, mint a beltéri edzés, mivel egyszerre támogatja a fizikai és a mentális egészséget.

4. Korábbi lefekvés

Azoknál, akik rendszeresen nagyon későn fekszenek le, nagyobb lehet a szív- és érrendszeri betegségek, az anyagcserezavarok és más egészségügyi problémák kockázata. A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás a testsúly szabályozásában is fontos szerepet játszik.

5. Szezonális, kevésbé feldolgozott élelmiszerek fogyasztása

A szakértők szerint a túlzottan feldolgozott élelmiszerek és a hozzáadott cukor növeli az elhízás, a cukorbetegség és a magas vérnyomás kialakulásának esélyét. A friss, helyi alapanyagokból készült ételek jóval kedvezőbbek az egészség szempontjából, a saját termesztésű zöldségek és gyümölcsök pedig a mentális jóllétet is javíthatják.

6. Több házimunka

A rendszeres házimunka – például takarítás, kertészkedés vagy kisebb javítások – szintén fizikai aktivitásnak számít. Különösen idősebb korban segíthet megőrizni az izomerőt, az egyensúlyt és a mozgékonyságot.

7. Közös étkezések

A családi vagy baráti étkezések nemcsak a kapcsolatokat erősítik, hanem a lelki egészségre is pozitív hatással vannak. A kutatások szerint a társas kapcsolatok csökkenthetik a depresszió és a demencia kockázatát, valamint hozzájárulhatnak a hosszabb élethez.

8. Időszakos böjt

Az időszakos böjt egyre több kutatás szerint segíthet a testsúly csökkentésében, a vércukorszint szabályozásában és az anyagcsere javításában. A szakértők úgy vélik, ez az étkezési forma közelebb áll ahhoz a mintázathoz, amelyhez az emberi szervezet az evolúció során alkalmazkodott.

Bár nem minden régi életmódbeli szokás bizonyult előnyösnek, a szakemberek szerint ezek a tudományosan is alátámasztott rutinok ma is sokat tehetnek a jobb fizikai és mentális egészségért.

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