Csak szórakozni szeretett volna egyet az egyetemista, de haza már nem ért: vízbe fulladt a kánikulában

Tragikus balesetben életét vesztette egy 21 éves amerikai egyetemista, miután beugrott Oregon egyik népszerű természetes fürdőhelyének jéghideg vizébe. A hatóságok szerint a víz hőmérséklete olyan alacsony, hogy az azonnali fizikai sokkot is okozhat, ez pedig több tragédiát is okozott már. Legutóbb most, Kenny Truong péntek, június 26-ai kiruccanásakor, amikor is Kenny a Blue Poolnál járva a barátaival úgy döntött, vízbe ugrik. Onnan már azonban nem tudott kiúszni.

Újabb tragédiát okozott a népszerű fürdőhely: most egy egyetemista volt az áldozat. Fotó: Illusztráció/Unsplash

A szemtanúk szerint a part felé próbált úszni, de küszködött, majd elmerült

– közölte Micah Smith, Linn megye helyettes seriffje hozzátéve, bár a helyszínen tartózkodók, valamint a riasztott mentőegységek mindent megtettek a megmentéséért, a fiatal férfi életét már nem tudták megmenteni.

Csak barátaival indult szórakozni az egyetemista

Kenny a Wichita Állami Egyetem üzleti karának pénzügy szakos hallgatója volt, emellett tagja volt az egyetem hallgatói befektetési alapját kezelő szervezetnek is. A Blue Pool türkizkék vizéről és látványos sziklafalairól ismert, ezért a Csendes-óceán északnyugati régiójának egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A hatóságok azonban figyelmeztetnek, hogy rendkívül veszélyes.

Ez egy olyan hely, amely már korábban is követelt emberéleteket, és a jövőben is fog, ha a látogatók nem értik meg, milyen veszélyekkel néznek szembe. A tó körüli sziklák 3–18 méter magasak, a víz átlagos hőmérséklete pedig mindössze 3 Celsius-fok. A környéken alig van mobiltelefonos térerő, a nehezen megközelíthető terep pedig jelentősen megnehezíti a mentést

- közölték a FoxNews írása szerint.