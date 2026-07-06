Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Friss!

Felmentették Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét

ejtőernyő

Ejtőernyős balesetben meghalt egy 22 éves nő

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Meghalt egy fiatal nő ejtőernyőzés közben egy angliai repülőtér közelében. Az ejtőernyős baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ejtőernyőbalesetAnglia

Az ejtőernyős baleset vasárnap, 12 óra után nem sokkal történt a Nottinghamshire megyében lévő Langar repülőtér közelében. A mentőket 12:13-kor hívták ki.

Ejtőernyős baleset történt Washington államban: két tapasztalt ugró ütközött össze a levegőben, egyikük meghalt (Illusztráció!)
Halálos ejtőernyős baleset történt Angliában - Illusztráció
Fotó: freestockcenter / Magnific

A 22 éves nő holttestét egy közeli mezőn találták meg.

A mentők sajnos már nem tudták megmenteni az életét, a helyszínen halottnak nyilvánították.

A rendőrség az áldozat hozzátartozóit értesítette a történtekről. A balesetben rajta kívül senki más nem sérült meg – írja a Sky News.

Rachel Mayfield nyomozó felügyelő elmondta, hogy a hatóságok a társszervekkel együtt dolgoznak a tragédia pontos körülményeinek feltárásán.

Halálos ejtőernyős baleset az Egyesült Államokban

Halálos tragédia történt egy csoportos ugrás közben az Egyesült Államokban, miután két ejtőernyős a levegőben összeütközött. Az ejtőernyő baleset következtében az egyik ugró életét vesztette, a másik pedig orvosi ellátásra szorult.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!