Ejtőernyős balesetben meghalt egy 22 éves nő

Az ejtőernyős baleset vasárnap, 12 óra után nem sokkal történt a Nottinghamshire megyében lévő Langar repülőtér közelében. A mentőket 12:13-kor hívták ki.
A 22 éves nő holttestét egy közeli mezőn találták meg.
A mentők sajnos már nem tudták megmenteni az életét, a helyszínen halottnak nyilvánították.
A rendőrség az áldozat hozzátartozóit értesítette a történtekről. A balesetben rajta kívül senki más nem sérült meg – írja a Sky News.
Rachel Mayfield nyomozó felügyelő elmondta, hogy a hatóságok a társszervekkel együtt dolgoznak a tragédia pontos körülményeinek feltárásán.
Halálos ejtőernyős baleset az Egyesült Államokban
Halálos tragédia történt egy csoportos ugrás közben az Egyesült Államokban, miután két ejtőernyős a levegőben összeütközött. Az ejtőernyő baleset következtében az egyik ugró életét vesztette, a másik pedig orvosi ellátásra szorult.