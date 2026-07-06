Ejtőernyős balesetben meghalt egy 22 éves nő

Az ejtőernyős baleset vasárnap, 12 óra után nem sokkal történt a Nottinghamshire megyében lévő Langar repülőtér közelében. A mentőket 12:13-kor hívták ki.

Halálos ejtőernyős baleset történt Angliában - Illusztráció

Fotó: freestockcenter / Magnific

A 22 éves nő holttestét egy közeli mezőn találták meg.

A mentők sajnos már nem tudták megmenteni az életét, a helyszínen halottnak nyilvánították.

A rendőrség az áldozat hozzátartozóit értesítette a történtekről. A balesetben rajta kívül senki más nem sérült meg – írja a Sky News.

Young woman dies in skydiving incident near airfield https://t.co/HMnbFLQ61M — BBC News (UK) (@BBCNews) July 6, 2026

Rachel Mayfield nyomozó felügyelő elmondta, hogy a hatóságok a társszervekkel együtt dolgoznak a tragédia pontos körülményeinek feltárásán.

Halálos ejtőernyős baleset az Egyesült Államokban

Halálos tragédia történt egy csoportos ugrás közben az Egyesült Államokban, miután két ejtőernyős a levegőben összeütközött. Az ejtőernyő baleset következtében az egyik ugró életét vesztette, a másik pedig orvosi ellátásra szorult.