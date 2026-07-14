Ejtőernyős tragédia történt: mindössze néhány méterre volt a földtől, amikor megtörtént a baj

Meghalt egy 28 éves bostoni férfi egy ejtőernyős balesetben a Massachusetts állambeli Orange településen. Az ejtőernyős már csak mintegy kilenc méterre volt a földtől, amikor egy hirtelen széllökés megzavarta az ernyő működését, és a férfi lezuhant.
Kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az ejtőernyőst
A baleset vasárnap délután négy óra körül történt a Jumptown Skydiving létesítményénél. A riasztás után mentők érkeztek a helyszínre, a súlyosan megsérült férfit pedig a közeli Athol kórházba szállították. Az orvosok azonban már nem tudták megmenteni az életét, később halottnak nyilvánították. A férfi személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Hirtelen széllökés okozhatta a tragédiát
Az ejtőernyős központ közleménye szerint egy váratlan és kiszámíthatatlan időjárási esemény vezethetett a balesethez. A cég részvétét fejezte ki az áldozat családjának és barátainak.
A tragédia pontos körülményeit a Massachusetts Állami Rendőrség, az Orange-i rendőrség és az igazságügyi orvosszakértői hivatal vizsgálja. A hatóságok a halál pontos okát is megpróbálják megállapítani – írta meg a Daily Mail.
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Korábban hasonló tragédia történt, amikor meghalt egy fiatal nő ejtőernyőzés közben egy angliai repülőtér közelében. Ausztráliában pedig egy kisrepülő és egy ejtőernyős ütközött össze májusban. Ezt a balesetet csodával határos módon megúszta az ernyős, aki még épp idejében ki tudta nyitni a tartalék ejtőernyőt.