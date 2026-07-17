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börtön

Kegyelmet követelnek a két rablót agyonlövő olasz ékszerésznek – videó

17 perce
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Jogerősen 14 év és kilenc hónap börtönre ítélték Mario Roggerót, aki két rablót agyonlőtt, egy harmadikat pedig megsebesített. Az olasz ékszerész ügyében Giorgia Meloni kormánykoalíciója kegyelmet követel.
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börtönolaszrablásékszerész

Az olasz legfelsőbb bíróság helybenhagyta Mario Roggero börtönbüntetését. Az ékszerész a rablás után üldözőbe vette az üzletéből menekülő elkövetőket, majd tüzet nyitott rájuk – írja a Daily Mail.

Tizennégy év börtönre ítélték azt az olasz ékszerészt, aki lelőtte az üzletéből menekülő rablókat. A kormánypártok kegyelmet kérnek számára. (illusztráció)
Tizennégy év börtönre ítélték azt az olasz ékszerészt, aki lelőtte az üzletéből menekülő rablókat. A kormánypártok kegyelmet kérnek számára. (illusztráció)
Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Kegyelmet követelnek a két rablót agyonlövő olasz ékszerésznek

Az olasz legfelsőbb bíróság elutasította Mario Roggero fellebbezését, így jogerőssé vált a 72 éves ékszerész 14 év és kilenc hónapos börtönbüntetése. A férfi 2021-ben két rablót agyonlőtt, egy harmadikat pedig megsebesített, miután kifosztották ékszerüzletét az észak-olaszországi Grinzane Cavourban.

A kamerafelvételek szerint Roggero a rablás után az utcára menekülő férfiak után futott, majd a pult alatt tartott pisztolyával tüzet nyitott rájuk. 

A bíróság szerint túllépte a jogos önvédelem határait, mert a közvetlen veszély addigra már elmúlt. A rablóknál egy játék pisztoly és egy kés volt, az üzletben pedig az ékszerész felesége és lánya is tartózkodott.

Roggerót emberölés és emberölési kísérlet miatt ítélték el. Az ügy megosztotta az olasz közvéleményt, Giorgia Meloni kormánykoalíciója pedig elnöki kegyelmet követel számára. 

Matteo Salvini szerint igazságtalan, hogy a megtámadott és kirabolt férfi 72 évesen hosszú éveket töltsön börtönben.

A kormánypártok aláírásgyűjtést indítanak a kegyelmi kérvény támogatására. Roggero közben önként jelentkezett a fossanói börtönben. Az olasz jog szerint a kérelmet az igazságügyi minisztérium vizsgálja meg, majd Sergio Mattarella köztársasági elnök dönthet róla. Roggero továbbra is ártatlannak vallja magát.

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