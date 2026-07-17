Kegyelmet követelnek a két rablót agyonlövő olasz ékszerésznek – videó

Az olasz legfelsőbb bíróság helybenhagyta Mario Roggero börtönbüntetését. Az ékszerész a rablás után üldözőbe vette az üzletéből menekülő elkövetőket, majd tüzet nyitott rájuk – írja a Daily Mail.

Tizennégy év börtönre ítélték azt az olasz ékszerészt, aki lelőtte az üzletéből menekülő rablókat. A kormánypártok kegyelmet kérnek számára. (illusztráció)

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Kegyelmet követelnek a két rablót agyonlövő olasz ékszerésznek

Az olasz legfelsőbb bíróság elutasította Mario Roggero fellebbezését, így jogerőssé vált a 72 éves ékszerész 14 év és kilenc hónapos börtönbüntetése. A férfi 2021-ben két rablót agyonlőtt, egy harmadikat pedig megsebesített, miután kifosztották ékszerüzletét az észak-olaszországi Grinzane Cavourban.

A kamerafelvételek szerint Roggero a rablás után az utcára menekülő férfiak után futott, majd a pult alatt tartott pisztolyával tüzet nyitott rájuk.

A bíróság szerint túllépte a jogos önvédelem határait, mert a közvetlen veszély addigra már elmúlt. A rablóknál egy játék pisztoly és egy kés volt, az üzletben pedig az ékszerész felesége és lánya is tartózkodott.

🚨 Another absolutely scandalous ruling in Italy 🇮🇹



Mario Roggero, a jeweler who kil!ed armed robbers inside his store, has been definitively sentenced to 14 years and 9 months in prison!



Along with an order to pay compensation to the robbers’ families that could ultimately… https://t.co/juEt3ECHYj pic.twitter.com/rAF5Em798f — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 16, 2026

Roggerót emberölés és emberölési kísérlet miatt ítélték el. Az ügy megosztotta az olasz közvéleményt, Giorgia Meloni kormánykoalíciója pedig elnöki kegyelmet követel számára.

Matteo Salvini szerint igazságtalan, hogy a megtámadott és kirabolt férfi 72 évesen hosszú éveket töltsön börtönben.

A kormánypártok aláírásgyűjtést indítanak a kegyelmi kérvény támogatására. Roggero közben önként jelentkezett a fossanói börtönben. Az olasz jog szerint a kérelmet az igazságügyi minisztérium vizsgálja meg, majd Sergio Mattarella köztársasági elnök dönthet róla. Roggero továbbra is ártatlannak vallja magát.

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