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ékszerrablás

Négyen raboltak ki egy németországi ékszerüzletet – menekülés közben meglőtték a tulajdonost

1 órája
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Fegyveres támadás történt egy hannoveri ékszerüzletben, amelyet gyors rendőrségi akció követett. Az ékszerrablás után négy férfit elfogtak, az üzlet tulajdonosa pedig lőtt sérülésekkel került kórházba.
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ékszerrablásNémetországlövés

Az NDR tájékoztatása szerint a 24 és 27 év közötti férfiak hétfőn délelőtt követték el a hannoveri ékszerrablást. A nyomozás eddigi adatai alapján fegyverrel fenyegették meg a 34 éves üzlettulajdonost, betörték a vitrinek üvegét, majd ékszereket vittek el.

Az ékszerrablás során meglőtt 34 éves üzlettulajdonost kórházban ápolják Fotó: Kunal Lakhotia / Pexels
Az ékszerrablás során meglőtt 34 éves üzlettulajdonost kórházban ápolják (képünk illusztráció)
Fotó: Kunal Lakhotia / Pexels

A rablók menekülése közben az üzlet tulajdonosa utánuk futott, ekkor az egyik elkövető lábon lőtte. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség közlése szerint nincs életveszélyben.

Az ékszerrablók menekülni próbáltak az autópályán

A rendőrség közlése szerint a nyomozók mintegy fél órával a bűncselekmény után felfigyeltek a feltételezett elkövetők autójára az A2-es autópályán Peine és Braunschweig között. Amikor megpróbálták megállítani a járművet, a sofőr menekülni próbált.

A járművet végül Braunschweig egyik ipari övezetében állították meg, ahol a négy férfit elfogták.

A jármű átvizsgálásakor a rendőrök olyan ékszereket találtak, amelyek a gyanú szerint a kirabolt hannoveri üzletből származnak. 

A hannoveri ügyészség súlyos rablás miatt kezdeményezte a négy gyanúsított letartóztatását, a bíróság pedig elfogatóparancsot adott ki ellenük. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

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