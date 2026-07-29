Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lezuhant és életét vesztette egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem egészségközpontjánál

Fontos!

Rendőrök vonultak ki a Terror Házához – Schmidt Mária megfélemlítésről beszél

El Nino

Minden eddiginél melegebb jöhet, rendkívüli időjárásra figyelmeztetnek

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Minden korábbinál erősebb El Nino kialakulására figyelmeztetnek a kutatók. A jelenség a globális felmelegedéssel együtt tovább emelheti a Föld átlaghőmérsékletét, és világszerte növelheti a szélsőséges időjárási események kockázatát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
El Ninoidőjáráshőhullámkánikula

Az elmúlt 150 év legerősebb El Ninója alakulhat ki az éghajlati modellek előrejelzései szerint. A kutatók arra számítanak, hogy a jelenség a globális felmelegedéssel együtt 2027-ben újabb hőmérsékleti rekordokhoz vezethet.

A kutatók szerint a mostani El Nino erőssége minden korábban dokumentált értéket meghaladhat az elmúlt 150 évből People cool off using the sprinklers set up on the banks of the Seine next to the Pont Neuf. France, Paris, 14/07/2026.Des gens se rafraichissent avec les arrosoirs installes sur les quais de Seine a cote du Pont Neuf. France, Paris, 14/07/2026. (Photo by Céline Duong / Hans Lucas via AFP)
A kutatók szerint a mostani El Nino erőssége minden korábban dokumentált értéket meghaladhat az elmúlt 150 évből
Fotó: CELINE DUONG / Hans Lucas

Zeke Hausfather, a kaliforniai Berkeley Earth klímakutatója szerint a jelenlegi modellek alapján az El Nino tetőzése jelentősen meghaladhatja az eddigi rekordot. A 14 vizsgált éghajlati modell mediánbecslése alapján a Csendes-óceán felszíni vízhőmérséklete a jelenség csúcspontján mintegy 0,8 Celsius-fokkal haladhatja meg a 2015–2016-os rekord idején mért értéket.

A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem tekinthető biztosnak, bár ennek valószínűsége az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedett.

Mennyire emelkedhet a globális átlaghőmérséklet?

Hausfather szerint nem zárható ki, hogy az El Nino és az ember okozta éghajlatváltozás együttes hatására 2027-ben a globális átlaghőmérséklet akár 1,7 Celsius-fokkal is meghaladja az iparosodás előtti szintet.

Ez az érték már meghaladná a párizsi megállapodásban meghatározott 1,5 Celsius-fokos szintet. A kutató szerint arra is van esély, hogy az El Nino már a következő hónapokban annyira megemelje a globális hőmérsékletet, hogy 2026 rekordmeleg év legyen.

Az El Nino egy természetes éghajlati jelenség, amely a Csendes-óceán trópusi térségének vízhőmérsékletében és légköri viszonyaiban bekövetkező változásokhoz kapcsolódik. Általában két-hét évente jelentkezik, ellentétes fázisa a La Nina, amelyet az óceán felszíni vizének lehűlése jellemez. A legutóbbi El Nino 2023–2024-ben alakult ki, a mostani pedig idén júniusban kezdődött.

Meddig tarthat az El Nino?

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) legfrissebb előrejelzése szerint 80 százalék az esélye annak, hogy az év végére „nagyon erős” El Nino alakuljon ki. A szervezet csaknem biztosra veszi azt is, hogy a jelenség legalább 2027 áprilisáig fennmarad.

Michelle L’Heureux, a NOAA ENSO-előrejelző csoportjának vezetője szerint a Csendes-óceán térségében tapasztalható légköri és óceáni folyamatok egyre inkább egy rendkívül erős El Nino kialakulására utalnak. A szakember szerint a jelenség a valaha mért legerősebb El Ninók közé kerülhet.

Justin Mankin, a Dartmouth College klímakutatója szerint a mostani folyamatok azokhoz az El Nino-eseményekhez hasonlítanak, amelyek felerősödését a kutatók az ember okozta éghajlatváltozás következtében korábban inkább az évszázad későbbi részére valószínűsítették.

Milyen következményei lehetnek az El Ninónak?

Az erős El Nino világszerte hatással lehet az időjárásra. A jelenség következtében egyes térségekben:

  • gyakoribbá vagy intenzívebbé válhatnak a hőhullámok;
  • súlyosbodhat az aszály;
  • megnőhet az árvizek kockázata;
  • kedvezőbbé válhatnak a körülmények az erdőtüzek kialakulásához.

A szélsőséges időjárási események jelentős gazdasági károkat is okozhatnak.

Mankin és munkatársai korábbi számításai szerint az 1997–1998-as erős El Ninóhoz köthető időjárási változások az azt követő években összesen mintegy 5,7 billió dollárral vetették vissza a világgazdaság növekedését – írta a Nature.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!