Minden eddiginél melegebb jöhet, rendkívüli időjárásra figyelmeztetnek

Az elmúlt 150 év legerősebb El Ninója alakulhat ki az éghajlati modellek előrejelzései szerint. A kutatók arra számítanak, hogy a jelenség a globális felmelegedéssel együtt 2027-ben újabb hőmérsékleti rekordokhoz vezethet.

A kutatók szerint a mostani El Nino erőssége minden korábban dokumentált értéket meghaladhat az elmúlt 150 évből

Fotó: CELINE DUONG / Hans Lucas

Zeke Hausfather, a kaliforniai Berkeley Earth klímakutatója szerint a jelenlegi modellek alapján az El Nino tetőzése jelentősen meghaladhatja az eddigi rekordot. A 14 vizsgált éghajlati modell mediánbecslése alapján a Csendes-óceán felszíni vízhőmérséklete a jelenség csúcspontján mintegy 0,8 Celsius-fokkal haladhatja meg a 2015–2016-os rekord idején mért értéket.

A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem tekinthető biztosnak, bár ennek valószínűsége az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedett.

Mennyire emelkedhet a globális átlaghőmérséklet?

Hausfather szerint nem zárható ki, hogy az El Nino és az ember okozta éghajlatváltozás együttes hatására 2027-ben a globális átlaghőmérséklet akár 1,7 Celsius-fokkal is meghaladja az iparosodás előtti szintet.

Ez az érték már meghaladná a párizsi megállapodásban meghatározott 1,5 Celsius-fokos szintet. A kutató szerint arra is van esély, hogy az El Nino már a következő hónapokban annyira megemelje a globális hőmérsékletet, hogy 2026 rekordmeleg év legyen.

Meddig tarthat az El Nino?

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) legfrissebb előrejelzése szerint 80 százalék az esélye annak, hogy az év végére „nagyon erős” El Nino alakuljon ki. A szervezet csaknem biztosra veszi azt is, hogy a jelenség legalább 2027 áprilisáig fennmarad.

Michelle L’Heureux, a NOAA ENSO-előrejelző csoportjának vezetője szerint a Csendes-óceán térségében tapasztalható légköri és óceáni folyamatok egyre inkább egy rendkívül erős El Nino kialakulására utalnak. A szakember szerint a jelenség a valaha mért legerősebb El Ninók közé kerülhet.

Justin Mankin, a Dartmouth College klímakutatója szerint a mostani folyamatok azokhoz az El Nino-eseményekhez hasonlítanak, amelyek felerősödését a kutatók az ember okozta éghajlatváltozás következtében korábban inkább az évszázad későbbi részére valószínűsítették.