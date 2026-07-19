Több mint három évtized után derült ki, hogy összecseréltek két babát egy kórházban

Az Egyesült Államokban két család kártérítési pert indított egy feltételezett kórházi hiba miatt. Az elcserélt gyerekek több mint három évtizeden át nem tudták, hogy más biológiai szülők gyermekei, és a születéskor elcserélt babák történetére csak egy DNS-vizsgálat után derült fény.

Egy DNS-teszt tárta fel, hogy két elcserélt csecsemő egymás biológiai szüleinél nőhetett fel (illusztráció)

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Több mint 36 év után derült ki, hogy elcserélhették a csecsemőket

Két család beperelt egy észak-dakotai kórházat, mert állításuk szerint az intézmény dolgozói 1988-ban elcserélték újszülött fiaikat. Az Egyesült Államokban történt eset több mint 36 évvel később, egy DNS-teszt után derült ki.

Egymás családjában nőttek fel

A kereset szerint Kyle Bylin és Jeremy Morrison volt az egyetlen két csecsemő, aki 1988. január 26-án megszületett a Unity Medical Centerben. A családok azt állítják, hogy a kórházi dolgozók tévedésből a másik gyermek biológiai szüleinek adták át őket, így a két fiú egymás vér szerinti családjában nőtt fel.

A cseréről évtizedeken át senki sem tudott. A Coloradóban élő Morrison két éve DNS-tesztet végzett, amelyből kiderült, hogy az őt felnevelő szülők nem a biológiai szülei. Egy rokon mintája alapján Bylint azonosították a család vér szerinti tagjaként.

Morrison elmondta, már gyerekkorában feltűnt neki, hogy külsőre különbözik a családjától. Szőke hajú gyerekként nőtt fel barna hajú rokonai között. Azt mondta, megfelelő családjához kerülve valószínűleg a családi gazdaságban dolgozna azzal a bátyjával, akinek a létezéséről sem tudott.

Mindkét szülőpár találkozott már a vér szerinti fiával, a két férfi azonban nem találkozott egymással.

A kórház tagadja a felelősségét

A családok több mint 50 ezer dollár kártérítést követelnek, és esküdtszéki tárgyalást kértek. A Unity Medical Center tagadja a vádakat, és a kereset elutasítását kérte.

A kórház szerint csaknem négy évtized után már nem állnak rendelkezésre az akkori egészségügyi és személyzeti iratok, a szülészeti csapat tagjai pedig már nem dolgoznak az intézményben.

A Unity Medical Center közölte, nem talált bizonyítékot arra, hogy a kórház vagy dolgozói felelősek lennének a történtekért – írja a Fox News.