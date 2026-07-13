14 éven át üldözte ugyanazt a családot a gyilkos elefánt, négy családtagot ölt meg

Nepál egyik térségében egy hírhedt vad elefánt több mint egy évtizeden keresztül pusztított. A Dhurbe nevű állat a Chitwan Nemzeti Park környékén él, és a hatóságok szerint az egyik legveszélyesebb elefánt az országban.

A Dhurbe nevű elefánt 25 embert ölt meg - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A beszámolók szerint Dhurbe 2009 és 2026 között mintegy 25 ember haláláért lehet felelős, emellett több mint 50 házat is megrongált.

Az állatot már több mint tíz éve „problémás” vagy agresszív elefántként tartják számon, és korábban kilövési engedélyt is kiadtak ellene.

A legnagyobb veszteséget azonban egyetlen család szenvedte el. Shanichara Bote négy családtagját veszítette el az elefánt támadásai miatt, miközben hiába próbáltak elmenekülni előle.

A wild elephant has killed four members of one family over 14 years, despite the family migrating across two rivers to escape after the initial attack. Dhurbe has killed at least 25 people in Nepal since 2010. pic.twitter.com/g761mKnVjk — Massimo (@Rainmaker1973) July 12, 2026

Hiába menekültek el az elefánt elől, az követte őket

A férfi a Kathmandu Postnak elmondta, hogy az első tragédia 2012-ben történt, amikor Dhurbe a Chitwan Nemzeti Park közelében fekvő Madi településen halálra taposta a szüleit. A történtek után Bote úgy döntött, hogy családjával együtt biztonságosabb helyre költözik.

A férfi és szerettei a Rapti folyón túl, Jagatpurban telepedtek le, csaknem 30 kilométerre korábbi otthonuktól. Úgy hitték, a távolság elegendő lesz ahhoz, hogy megszabaduljanak a veszélytől. Dhurbe azonban évekkel később ismét megtalálta őket.

Betört a család otthonába, ahol megölte Bote menyét, a 25 éves Ashikát, valamint négyéves unokáját, Bharatot.

A gyászoló férfi szerint a tragédia után úgy érzik, nincs hová menekülniük – írja a Mirror.

Azt hittük, hogy a nagy folyókon túl biztonságban leszünk. De ennyi év után ugyanaz az elefánt újra megtalált minket, betört az otthonunkba, és elvette a menyemet és a kisunokámat

– mondta.

A Chitwan Nemzeti Park munkatársa szerint Dhurbe már korábban is több tucat halálos támadásért volt felelős. Abinash Thapa Magar közölte, hogy a legutóbbi két áldozattal együtt az elefánthoz köthető halálesetek száma 25-re emelkedett.

A hatóságok műholdas nyomkövető nyakörvvel figyelik az állat mozgását, amely óránként küld adatokat a helyzetéről. A rendszer azonban eddig nem tudta megakadályozni az újabb támadásokat.