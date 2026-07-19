Az elektromos autók mentesülhetnek a matrica használata alól Németországban

A német szövetségi kormány azt tervezi, hogy mentesíti az elektromos autókat a zöld környezetvédelmi matrica kötelező használata alól, amennyiben E-rendszámmal rendelkeznek. Az intézkedés a bürokrácia csökkentését célzó csomag része, amelynek célja a lakosság és a vállalkozások adminisztratív terheinek mérséklése – tájékoztat a Focus.

Az elektromos autók tulajdonosai a jövőben mentesülhetnek a zöld környezetvédelmi matrica használata alól Németországban (képünk illusztráció)

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Az E-rendszám önmagában is igazolhatja a jogosultságot

Jelenleg Németországban a tisztán elektromos meghajtású, E-rendszámmal rendelkező járműveknek is rendelkezniük kell zöld környezetvédelmi matricával ahhoz, hogy behajthassanak a környezetvédelmi övezetekbe. A tervek szerint erre a jövőben már nem lenne szükség, mivel az E-rendszám önmagában is igazolja, hogy a jármű megfelel a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.

A német városokban az elmúlt években javult a levegő minősége, miközben a járműpark is korszerűbbé vált. Emiatt számos település enyhítette vagy megszüntette a korábbi közlekedési korlátozásokat, így a környezetvédelmi matrica szerepe is visszaszorult.

A kormányzati tervek végrehajtásának részletei egyelőre nem tisztázottak. Nem ismert például, hogy a mentesség kizárólag a tisztán elektromos járművekre vonatkozik-e, vagy a plug-in hibridek is élhetnek vele, mivel jelenleg ezek is jogosultak E-rendszám használatára.

Az elektromos autók külföldi rendszámairól még nem született döntés

Az sem dőlt még el, hogy a külföldi rendszámú elektromos járművekre milyen szabályok vonatkoznának. Az európai uniós szabályozás alapján azonban várhatóan azonos elbírálásban részesülhetnek a német E-rendszámos autókkal.