Elképesztő, mire bukkantak a rendőrök – komoly veszélyt hárítottak el

A nottinghami rendőrség lefoglalt egy elektromos kerékpárt, amely a tesztek szerint akár 116 km/órás sebességre is képes volt. Az akció során összesen 60 e-bike-ot és elektromos rollert vontak ki a forgalomból, miután egyre több panasz érkezett a gyalogosövezetekben száguldozó járművekre. Emellett 38 szabálysértő ellen indult eljárás, egyesek akár kb. 450 ezer forintos bírságot és nyolc büntetőpontot is kaptak.

Több mint száz km/h-s hajtásra képes elektromos kerékpárt foglaltak le. Fotó: Illusztráció/Unsplash

Az Egyesült Királyságban az elektromos kerékpárok legfeljebb 25 km/órás rásegítési sebességgel és 250 wattos motorral közlekedhetnek. Az ennél gyorsabb vagy erősebb járművek már gépjárműnek minősülnek, így biztosítás, adófizetés és jogosítvány szükséges hozzájuk

- írja a DailyMail.

Több mint száz km/h-s hajtásra képes elektromos kerékpárt foglaltak le: tragédia is történhetett volna

A rendőrök hordozható dinamométerrel ellenőrizték a járműveket, és kiderült, hogy kevesebb mint a negyedük felelt meg a jogszabályoknak. Ben King rendőr szerint egy ilyen nagy sebességre képes e-bike felelőtlen használata súlyos, akár halálos balesetet is okozhat.

A fellépés hátterében az is áll, hogy a biztosítók adatai szerint az elektromos rollerek és kerékpárok okozta balesetek miatt kifizetett kártérítések összege már meghaladta a 110 millió fontot, azaz több mint 45 milliárd forintot. Csak 2025-ben 168 kártérítési igény érkezett, és ezek több mint fele gyalogosoktól származott.