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elektromos roller

Betelt a pohár Görögországban: betiltják 17 év alatt az elektromos rollereket

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Tavaly mintegy 400 gyermek és tinédzser sérült meg elektromos rolleres balesetekben Görögországban. A kormány most tilalmat és szigorúbb bírságokat tervez bevezetni.
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elektromos rollerbírsággörögország

Görögország ezen a héten szigorítja az elektromos rollerekre vonatkozó szabályokat, miután a főként fiatalokat érintő, ismétlődő balesetek történtek. A tilalommal mellett szigorúbb bírságok is érkeznek a szabálytalanul közlekedőknek.

Tilalmat vezet be az elektromos rollerekre Görögország
Tilalmat vezet be az elektromos rollerekre Görögország. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Tilalmat vezet be az elektromos rollerekre Görögország

A gyerekeknek szánt rollereket most betiltják egy törvényjavaslat értelmében, amelyről holnap szavaznak

- mondta Giorgos Kotsiras közlekedési miniszterhelyettes.

Kotsiras elmondta, hogy a törvényjavaslat rendelkezései magukban foglalják a 17 év alatti felhasználók betiltását, a nem biztonságos vezetésért járó bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást.

A statisztikák alapján azt láttuk, hogy a 17 év alatti polgártársaink körében megnőtt a balesetek aránya

- tette hozzá.

A görög kórházi dolgozók szövetsége szerint tavaly mintegy 400 gyermek és tinédzser sérült meg elektromos rolleres balesetekben, sok közülük halálos kimenetelű volt - írta a Gulf Today.

 

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