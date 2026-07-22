Elhunyt LaToya Malcolm, a 2024-es Miss Universe Jamaica szépségverseny egyik döntőse. A 35 éves színésznő és táncoktató halálhírét a Miss Universe Jamaica szervezete jelentette be szombaton. Halálának okát egyelőre nem közölték – adta hírül a New York Post.
„Mély szomorúsággal értesültünk egykori versenyzőnk, LaToya Malcolm haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak és szeretteinek. Nyugodj békében, LaToya, soha nem felejtünk el” – írta a szervezet az Instagramon.
Édesapjának ajánlotta győzelmét
Malcolm a 2024-es Miss Universe Jamaica mezőnyének egyik favoritja volt, ám a verseny idején személyes tragédia érte: édesapja meghalt. Ennek ellenére később megnyerte a Miss Jamaica Bikini International címet, amelyet édesapja emlékének ajánlott.
Drága édesapám, ezt a győzelmet neked ajánlom. Az egyetlen lányod továbbra is büszkévé tesz téged. Tudom, hogy odafentről mosolyogsz rám
– fogalmazott a győzelem után.
A fiatalokat segítette
Az elmúlt években Malcolm a Transition Project nevű programban dolgozott, amely hátrányos helyzetű fiatalokat segít képzésekkel és támogatással a felnőtté válásban.
Halála után számos egykori versenytársa és ismerőse búcsúzott tőle. A jelenlegi Miss Universe Jamaica-győztes, Gabrielle Henry azt írta:
LaToya halála óriási veszteség a családja, Jamaica és az egész közösség számára. Mindaz, amit képviselt, maradandó nyomot hagyott, emléke pedig örökké velünk marad. Őszinte részvétem a családjának. Nyugodjon békében.