Elhunyt LaToya Malcolm, a 2024-es Miss Universe Jamaica szépségverseny egyik döntőse. A 35 éves színésznő és táncoktató halálhírét a Miss Universe Jamaica szervezete jelentette be szombaton. Halálának okát egyelőre nem közölték – adta hírül a New York Post.

Gyász: 35 éves korában elhunyt a Miss Universe Jamaica egykori favoritja

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„Mély szomorúsággal értesültünk egykori versenyzőnk, LaToya Malcolm haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak és szeretteinek. Nyugodj békében, LaToya, soha nem felejtünk el” – írta a szervezet az Instagramon.

Édesapjának ajánlotta győzelmét

Malcolm a 2024-es Miss Universe Jamaica mezőnyének egyik favoritja volt, ám a verseny idején személyes tragédia érte: édesapja meghalt. Ennek ellenére később megnyerte a Miss Jamaica Bikini International címet, amelyet édesapja emlékének ajánlott.

Drága édesapám, ezt a győzelmet neked ajánlom. Az egyetlen lányod továbbra is büszkévé tesz téged. Tudom, hogy odafentről mosolyogsz rám

– fogalmazott a győzelem után.

A fiatalokat segítette

Az elmúlt években Malcolm a Transition Project nevű programban dolgozott, amely hátrányos helyzetű fiatalokat segít képzésekkel és támogatással a felnőtté válásban.

Halála után számos egykori versenytársa és ismerőse búcsúzott tőle. A jelenlegi Miss Universe Jamaica-győztes, Gabrielle Henry azt írta: