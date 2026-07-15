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rosszullét

Későn kapott időpontot háziorvosához, a rendelő várótermében halt meg egy walesi anya

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Napokig rosszul érezte magát, de csak a hét végére kapott időpontot a háziorvoshoz egy 66 éves brit nő. Mire végre eljutott a rendelőbe, a váróteremben összeesett, és az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. Családja szerint az ellátás során mulasztások történhettek, ezért vizsgálat indult az ügyben.
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rosszullétgyászhalál

Összeesett és meghalt egy kétgyermekes édesanya egy háziorvosi rendelő várótermében, miután napokig várt egy időpontra. Az elhunyt 66 éves Jaqueline Watkins már több napja rosszul érezte magát otthon, ezért felvette a kapcsolatot háziorvosával, hogy orvosi vizsgálatot kérjen. A rendelő csak a hét későbbi részére tudott időpontot adni neki, ám az asszony még azelőtt összeesett, hogy sorra került volna.

Későn kapott időpontot, elhunyt az édesanya.
Későn kapott időpontot, elhunyt az édesanya. Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash

Az ügy bíróságra került és keddi, július 15-ei meghallgatáson elhangzott, hogy a Llanyravon Surgery rendelőben az egészségügyi dolgozók megpróbálták újraéleszteni Watkinst, de már nem tudták megmenteni az életét, és a helyszínen halottnak nyilvánították.

A kutyabarátként ismert Watkins a hét elején telefonált a rendelőbe, azonban a legkorábbi szabad időpontot csak június 18-án, csütörtökön délután 3 órára kapta meg. Habár a vizsgálaton megjelent, a váróteremben ülve, arra várva, hogy behívják, hirtelen összeesett. Családja szerint épp ezért felmerül a gyanú, hogy a háziorvosi ellátás során elszalasztott lehetőségek történtek, amelyeket alaposan ki kell vizsgálni.

A boncolás szerint a halál pontos orvosi oka nem állapítható meg:

Rengeteg megválaszolatlan kérdésünk van a kapott tanácsokkal és az ellátással kapcsolatban 

- közölte családja. Rose Farmer, a területi halottkém közölte, hogy a teljes halottkémi vizsgálatra jövő márciusban kerül sor.

 

Így búcsúzott lánya elhunyt édesanyjától

Édesanyám egész életében Llanyravonban élt. Itt hagyta a 26 éve mellette álló élettársát, Keith Berryt, valamint egy családot, amelyet teljesen összetört ez a váratlan veszteség

 - idézte Donnát a Mirror

 

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