Rejtélyes körülmények közt elhunyt egy amerikai fitnesz influenszer, aki a hírek szerint előbb megrongálta a luxusbérleményét, majd beleugrott egy tóba és megfulladt. A rendőrséget július 7-én, délután 3 óra körül értesítették egy férfiról, aki kiszámíthatatlanul viselkedett egy előkelő lakóparkban a thaiföldi Bang Phliban, mielőtt belevetette volna magát a vízbe.

Rejtélyes körülmények közt elhunyt a népszerű influenszer (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Rejtélyes körülmények közt elhunyt a népszerű influenszer

A búvárok fél órás keresés után, nagyjából 20 méterre a parttól találták meg az amerikai állampolgár, Connor Michael Murphy holttestét: a 32 éves influenszeren nem találtak bántalmazásra utaló jeleket, mielőtt boncolás küldték volna. Halálát a jelenlegi információk alapján fulladás okozta.

Úgy tudni, nem sokkal a tragédia előtt Connor taxival tért vissza a birtokra, és - a helyszínen tartózkodó biztonsági őr elmondása szerint -, meglehetősen szokatlanul viselkedett: kiabálni kezdett, az úton hempergett, és úgy emelte fel a kezét, mintha imádkozna. Ezután állítólag berohant a birtokra, beugrott a 10 méter mély tóba, és addig úszott, amíg el nem fáradt, majd el nem tűnt a víz alatt.

A barátnője - akivel három évig voltak együtt -, állította, Connor korábban sosem viselkedett így, és fogalma sincs, mi vezethetett az incidenshez. A 22 éves lány azt is elárulta, a férfi már a halála előtti este ámokfutásba kezdett: ekkor állítólag festékkel szórta be a bérleményüket, mialatt ő aludt. A rendőrök továbbá két használatlan fecskendőt találtak Connor autójának vezetőülésén, és több azonosítatlan fehér tablettát az övtáskájában, noha a párja elmondása szerint sosem látta az influenszert kábítószert használni.

Connor közel három millió főből álló követőtábort épített fel a közösségi média felületein, ahol humorral, testépítéssel, fitnesszel és és filozófiával kapcsolatos tartalmakat tett közzé - írja a Daily Star.

Fitness YouTuber Connor Murphy has died after drowning in Thailand pic.twitter.com/ZpK3O3IAkn — Dexerto (@Dexerto) July 8, 2026







