Szomorú hírt jelentettek be, elhunyt a legendás újságíró

A BBC jelentette be, hogy elhunyt a legendás újságírójuk, David Willey. A veterán újságíró, aki több mint fél évszázadon át dolgozott a BBC külföldi tudósítójaként, és aki Algériából, Vietnamból, valamint Kínából is tudósított, 93 éves korában vesztette életét.

Elhunyt a BBC legendás újságírója / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Elhunyt a BBC legendás újságírója

David Willey hírnevét elsősorában a BBC vatikáni tudósítójaként szerezte, miután öt különböző pápa uralkodásáról is tájékoztatott. Emellett könyvet írt Ferenc pápáról, a rádiós újságírás terén elért eredményeiért pedig a Brit Birodalom Rendjével tüntették ki.

David Willey, esteemed BBC foreign correspondent, dies aged 93 https://t.co/A3HeQSV2E3 — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 12, 2026

David Willey a pályafutását gyakornokként kezdte a világhírű Reuters hírügynökségnél, majd tudósított a Római Szerződés 1957-es aláírásáról. Ezután szabadúszóként dolgozott Algériában, mielőtt 1964-ben a BBC kelet-afrikai tudósítója lett. Később a vietnami háborúról is tudósított, majd a kommunista forradalom után Kínába küldték.

Egyik legkiemelkedőbb megbízatása II. János Pál elleni merényletkísérlet volt 1981-ben, tavaly pedig találkozott az újonnan megválasztott XIV. Leó pápával is.

Az újságíró a hírek szerint szívelégtelenségben halt meg Olaszországban, abban az országban, amelyet az otthonául választott - írja a Daily Star.