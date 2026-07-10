Megvan, ki lép fel az Anglia–Norvégia világbajnoki negyeddöntő félidejében

Ellie Goulding szombaton az Anglia–Norvégia világbajnoki negyeddöntő félidejében ad műsort – tájékoztat a Daily Mail.

Az Anglia–Norvégia mérkőzés félidejében Ellie Goulding ad élő műsort a miami Hard Rock Stadionban

Fotó: MICHAEL BUCKNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ellie Goulding közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt

A 39 éves brit előadó pénteken osztotta meg a hírt követőivel, egy Anglia x Palace futballmezben készült fotósorozat kíséretében. Bejegyzésében úgy fogalmazott biztos benne, hogy az angol válogatott büszkévé teszi az országot.

Ellie Goulding az elmúlt napokban New Yorkban tartózkodott, ahol párjával, Beau Minniearral részt vett Taylor Swift esküvőjén. Az eseményen a beszámolók szerint mintegy ezer meghívott vett részt.

Az énekesnő és Taylor Swift 2012-ben ismerkedtek meg egy televíziós műsor felvételén, azóta pedig közeli barátságot ápolnak. Goulding később vendégfellépőként is csatlakozott Swift több koncertturnéjához, valamint szerepelt a Bad Blood című dal videóklipjében is.