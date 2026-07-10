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Ellie Goulding

Megvan, ki lép fel az Anglia–Norvégia világbajnoki negyeddöntő félidejében

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Az angol válogatott szombaton Norvégiával találkozik a világbajnokság negyeddöntőjében. Ellie Goulding a mérkőzés félidejében ad élő műsort, a fellépést közösségi oldalán jelentette be.
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Ellie Gouldingfellépésvilágbajnokság

Ellie Goulding szombaton az Anglia–Norvégia világbajnoki negyeddöntő félidejében ad műsort – tájékoztat a Daily Mail.

HOLLYWOOD, CA - APRIL 11: Singer Ellie Goulding performs at the Third Annual ELLE Women In Music Event at Avalon on April 11, 2012 in Hollywood, California. Michael Buckner/Getty Images/AFP (Photo by Michael Buckner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az Anglia–Norvégia mérkőzés félidejében Ellie Goulding ad élő műsort a miami Hard Rock Stadionban
Fotó: MICHAEL BUCKNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ellie Goulding közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt

A 39 éves brit előadó pénteken osztotta meg a hírt követőivel, egy Anglia x Palace futballmezben készült fotósorozat kíséretében. Bejegyzésében úgy fogalmazott biztos benne, hogy az angol válogatott büszkévé teszi az országot.

Az angol csapat a Mexikó elleni győzelemmel jutott be a világbajnokság legjobb nyolc együttese közé, ahol szombaton Norvégiával mérkőzik meg. A találkozót a floridai Miami Hard Rock Stadionjában rendezik.

Ellie Goulding az elmúlt napokban New Yorkban tartózkodott, ahol párjával, Beau Minniearral részt vett Taylor Swift esküvőjén. Az eseményen a beszámolók szerint mintegy ezer meghívott vett részt.

Az énekesnő és Taylor Swift 2012-ben ismerkedtek meg egy televíziós műsor felvételén, azóta pedig közeli barátságot ápolnak. Goulding később vendégfellépőként is csatlakozott Swift több koncertturnéjához, valamint szerepelt a Bad Blood című dal videóklipjében is.

 

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