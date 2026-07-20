3 hónapja menekül a brit anya, aki elrabolta saját fiait

Egy brit anya, aki elrabolta két fiát amerikai apjuktól, több mint három hónapja menekül a hatóságok elől az Egyesült Királyságban. A 34 éves, Srí Lanka-i származású brit állampolgár, Nishika Samaratunga a gyanú szerint elrejti két gyermekét, az ötéves Blaine Baiert és a hároméves Nathaniel Baiert, akit Nate-ként ismernek. A fiúk az Egyesült Államokban születtek, és apjuk, a Colorado állambeli Denver közelében élő Ben Baier gondoskodott róluk.
Veszélyben lehetnek az elrabolt gyerekek
Blaine és Nathaniel márciusban látogatták meg édesanyjukat az Egyesült Királyságban a szülők válása utáni bírósági kapcsolattartás keretében, azonban Samaratunga március 29-én nem adta vissza őket apjuknak egy brit repülőtérre, és azóta sem őt, sem a fiúkat nem találják.
A 43 éves apa eljárást indított a Legfelsőbb Bíróságon fiai visszaszerzésének érdekében, ügyvédei pedig aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a két fiú látszólag nem jár iskolába vagy óvodába, és nem kapnak orvosi ellátást.
A házasságom felbomlása hihetetlenül nehéz időszak volt, de soha sem hittem volna, hogy Nishika elrabolja Blainet és Nathanielt, majd eltitkolja hollétüket, hogy távol tartsa őket előlem, és elszakítsa őket coloradói otthonuktól
- jelentette ki Baier.
Kiemelte, hogy mindkét gyermekük autista, így az ilyen hirtelen változások a megszokott rutinjukban hihetetlenül károsak a fejlődésükre és az egészségükre nézve.
Felszólítom őt, hogy tegye a helyes dolgot, és adja vissza őket nekem, hogy visszatérhessenek a normális életükhöz, és mindenkit, aki tudja, hol vannak, segítsen nekik visszatérni otthonukba. Csak imádkozni tudok a biztonságos visszatérésükért
- tette hozzá az apa.
Baier és Samaratunga 2020-ban házasodtak össze, ekkor a nő az Egyesült Államokba költözött, de házasságuk 2024-ben felbomlott. Az édesanya ezt követően tavaly augusztusban petíciót nyújtott be egy coloradói bírósághoz a gyermekek Londonba költöztetése érdekében, de a következő hónapban visszatért az Egyesült Királyságba, miután ezt elutasították. Később további kérelmeket nyújtott be a gyermekek áthelyezésére, de egy coloradói bíróság októberben úgy döntött, hogy Baier legyen fiaik elsődleges felügyeleti joggal rendelkező szülője.
Miközben a bíróság elrendelte, hogy a gyerekeknek Colorado államban kell maradniuk, arra is utasította az apát, hogy vigye a gyerekeket Angliába, hogy időt tölthessenek Samaratungával. Az első látogatásra december és január között került sor, de a második, márciusi látogatás után, mikor Baier a repülőtérre utazott, hogy fiait visszavigye, az édesanya nem tett eleget a kötelezettségének, ezzel megsértve ezzel a coloradói bíróság végzését.
A londoni Legfelsőbb Bíróság azóta több egészségügyi és bűnügyi vállalatnak is végzést adott ki Samaratunga felkutatására, de a tartózkodási helyéről eddig semmilyen információ nem került elő. Egy coloradói bíró áprilisban zöld utat adott az amerikai bűnüldöző szerveknek a gyermekek őrizetbe vételére, arra hivatkozva, hogy fennáll annak a kockázata, hogy a gyermekek közvetlen veszélyben vannak. A bíróság továbbá kijelentette, hogy Samaratunga olyan tevékenységeket folytatott, amelyek tervezett emberrablásra utalnak, és egyoldalúan megakadályozta a gyermekek bíróság által elrendelt visszatérését - írta a Daily Star.