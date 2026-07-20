3 hónapja menekül a brit anya, aki elrabolta saját fiait

Egy brit anya, aki elrabolta két fiát amerikai apjuktól, több mint három hónapja menekül a hatóságok elől az Egyesült Királyságban. A 34 éves, Srí Lanka-i származású brit állampolgár, Nishika Samaratunga a gyanú szerint elrejti két gyermekét, az ötéves Blaine Baiert és a hároméves Nathaniel Baiert, akit Nate-ként ismernek. A fiúk az Egyesült Államokban születtek, és apjuk, a Colorado állambeli Denver közelében élő Ben Baier gondoskodott róluk.

Veszélyben lehetnek az elrabolt gyerekek Fotó: unsplash.com

Veszélyben lehetnek az elrabolt gyerekek

Blaine és Nathaniel márciusban látogatták meg édesanyjukat az Egyesült Királyságban a szülők válása utáni bírósági kapcsolattartás keretében, azonban Samaratunga március 29-én nem adta vissza őket apjuknak egy brit repülőtérre, és azóta sem őt, sem a fiúkat nem találják.

A 43 éves apa eljárást indított a Legfelsőbb Bíróságon fiai visszaszerzésének érdekében, ügyvédei pedig aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a két fiú látszólag nem jár iskolába vagy óvodába, és nem kapnak orvosi ellátást.

A házasságom felbomlása hihetetlenül nehéz időszak volt, de soha sem hittem volna, hogy Nishika elrabolja Blainet és Nathanielt, majd eltitkolja hollétüket, hogy távol tartsa őket előlem, és elszakítsa őket coloradói otthonuktól

- jelentette ki Baier.

Kiemelte, hogy mindkét gyermekük autista, így az ilyen hirtelen változások a megszokott rutinjukban hihetetlenül károsak a fejlődésükre és az egészségükre nézve.

Felszólítom őt, hogy tegye a helyes dolgot, és adja vissza őket nekem, hogy visszatérhessenek a normális életükhöz, és mindenkit, aki tudja, hol vannak, segítsen nekik visszatérni otthonukba. Csak imádkozni tudok a biztonságos visszatérésükért

- tette hozzá az apa.

Baier és Samaratunga 2020-ban házasodtak össze, ekkor a nő az Egyesült Államokba költözött, de házasságuk 2024-ben felbomlott. Az édesanya ezt követően tavaly augusztusban petíciót nyújtott be egy coloradói bírósághoz a gyermekek Londonba költöztetése érdekében, de a következő hónapban visszatért az Egyesült Királyságba, miután ezt elutasították. Később további kérelmeket nyújtott be a gyermekek áthelyezésére, de egy coloradói bíróság októberben úgy döntött, hogy Baier legyen fiaik elsődleges felügyeleti joggal rendelkező szülője.