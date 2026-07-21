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kapcsolat

Az első szerelem titka: ezért marad velünk egy életen át, és így hat a párkapcsolatainkra

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Bizonyos kapcsolatok emléke évekkel a szakítás után is velünk maradhat. Az első szerelem azért lehet különösen meghatározó, mert gyakran az első párkapcsolathoz, csókhoz és szerelmi csalódáshoz is kapcsolódik. A megszépített emlékek később az új partnerek megítélését is befolyásolhatják. A továbblépéshez ezért fontos a kapcsolat érzelmi lezárása.
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kapcsolatpárkapcsolatszerelem

Az első szerelem emlékét az agy az újszerű és erős érzelmek miatt különösen élénken őrizheti. A szakítás feldolgozása segíthet abban, hogy a múlt ne nehezítse meg a későbbi párkapcsolatokat.

Az első szerelem emlékét az agy az újszerű és erős érzelmek miatt különösen élénken őrizheti
Az első szerelem emlékét az agy az újszerű és erős érzelmek miatt különösen élénken őrizheti (Illusztráció) Forrás: Pexels

Miért olyan nehéz elfelejteni az első szerelmet?

A Focus Online írása szerint az első szerelem azért maradhat hosszú időn át meghatározó emlék, mert rendszerint fiatalon, számos más első élménnyel együtt éljük át. Az első csók, az első párkapcsolat és sokaknál az első szexuális élmény ugyanahhoz az emberhez kötődik, ezért a kapcsolat emléke erősebben rögzülhet.

Az első szerelem mintát adhat a későbbi kapcsolatokhoz

Az úgynevezett elsőbbségi hatás miatt általában jobban emlékszünk életünk első fontos élményeire. Az első szerelem ezért egyfajta mintává válhat, amelyhez később új partnereinket és kapcsolatainkat is hasonlítjuk.

A fiatalkori szerelem különösen erős érzelmekkel járhat, miközben az ember még önmagát és saját igényeit is csak kezdi megismerni. Az agy az újszerű és érzelmileg intenzív pillanatokat élénkebben őrizheti meg, ezért az első kapcsolat emléke évekkel később is könnyen felidézhető.

Az emlékek gyakran megszépülnek

Az első szerelem felidézésekor sokan főként a szép pillanatokra, az izgalomra és a közös élményekre gondolnak. 

A kellemetlen emlékek és a szakításhoz vezető problémák közben háttérbe szorulhatnak. Ezt nevezi a pszichológia Pollyanna-elvnek.

A megszépített emlékek problémát okozhatnak a későbbi kapcsolatokban, különösen akkor, ha valaki folyamatosan az első szerelméhez méri jelenlegi partnerét. Az idézett felmérés szerint minden negyedik nő egyszeri és megismételhetetlen élménynek tartja az első szerelmet, minden ötödik pedig visszavágyna hozzá.

A lezárás a továbblépés része

Az első szerelmet valószínűleg nem kell teljesen elfelejteni ahhoz, hogy valaki továbblépjen. Fontos különválasztani az egykori kapcsolat emlékét attól, milyen emberré vált azóta a másik fél.

A lezárás különösen nehéz lehet, ha a kapcsolat külső körülmények, például költözés miatt ért véget. Egy beszélgetés vagy személyes érzelmi lezárás segíthet abban, hogy az első szerelem fontos emlék maradjon, miközben az ember nyitott tud maradni egy új kapcsolatra.

Ez a boldog párkapcsolat receptje

A mély, érzelmi kapcsolat nem igényel hosszú időt – csupán tudatos figyelmet és apró szokásokat a mindennapokban. Pedig az intimitás a hétköznapokban sok pár számára kihívást jelent, különösen a rohanó életstílus és a véget nem érő teendők közepette.

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