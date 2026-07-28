"Bízunk a boldog befejezésben" - Úszás közben tűnt el nyomtalanul egy édesanya

Egy 44 éves, eltűnt édesanya után indítottak keresést, akinek lassan egy hete veszett nyoma a Karib-térségben lévő Grenadában. Az észak-karolinai Elizabeth „Liz” Waddell egy régi barátja nemrég előállt, hogy részleteket osszon meg az esettel kapcsolatban, abban a reményben, hogy a kutatás végül sikerhez vezet.

Eltűnt édesanya után zajlik a keresés / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Eltűnt édesanya után zajlik a keresés

Minden követ megmozgatunk: csak haza akarjuk hozni őt. Továbbra is bízunk a boldog befejezésben

- mondta el Amanda Romano-Harmon a Today című műsorban a barátjáról, Lizről, aki július 22-én, szerdán tűnt el.

A Grenadai Királyi Rendőrség által közzétette, eltűnt személyeket kereső hirdetőplakátja szerint az amerikai nőt utoljára a St. George's-i Grand Anse strandon látták. A gyógytornász egy Airbnb-n szállt meg, ahol egy barátnőjével nyaralt, mielőtt nyoma veszett.

Fürdőruhát viselt, és kiment az Airbnb-jük elé. Volt egy medencéjük, ahonnan kilátás nyílt az öbölre

- árulta el Amanda, hozzátéve, az édesanya meg nem nevezett barátja éppen egy online kurzust végzett, majd amikor azt befejezte, vette észre, hogy Liz nincs sehol. Ahogy elhagyta a szállásukat, megtalálta a nő hátrahagyott törölközőjét a mólón, őt magát azonban nem látta.

Csak arra tudunk gondolni, hogy talán úszni ment

- mondta el Amanda, majd kitért arra, ahogy Liz barátja ekkor értesítette a nő férjét Cailen Waddellt a történtekről, azután bejelentették az eltűnést.

Woman, 44, Went Missing During a Tropical Vacation. Her Worried Husband Has Shared an Impassioned Plea for Her Safe Return https://t.co/OccfyUKEV2 — People (@people) July 26, 2026

Amanda Romano-Harmon a család nevében megerősítette, hogy Lizt utoljára múlt hét szerdán, helyi idő szerint 12 és 13 óra között látták egy kamerán keresztük, ami az öbölben lévő móló felé nézett.

Csak úszott és lebegett, de aztán eltűnt a kamera látóteréből

- tette hozzá.

A nyomozás jelenleg folyamatban van, mialatt az aggódó férj, Cailen is a helyszínre érkezett, hogy a lányukkal és Liz ikertestvérével megkezdje a maga keresését.

Semmi másra nem vágyok jobban, mint hogy Liz biztonságban hazatérjen

- jelentette ki Cailen egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzésben, a People beszámolója szerint.