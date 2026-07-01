35 év után találta meg a családját a siket férfi, testvére egy csevegőcsoportban ismert rá

Harmincöt év után találkozott újra vér szerinti családjával a Kínában élő Lei Zeqing, akit még gyerekkorában sodort el a sors szeretteitől. Az eltűnt férfi évtizedeken át kereste hozzátartozóit, miközben idegenek gondoskodtak róla.

35 év után találták meg az eltűnt családtagjukat

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Felszállt a vonatra, majd eltűnt

Lei 1991-ben tűnt el, amikor barátaival játékból felszállt egy vonatra.

A kisfiú elaludt az egyik ülés alatt, majd amikor felébredt, már egy számára teljesen ismeretlen helyen volt. Mivel siket és nem tud beszélni, nem tudott segítséget kérni vagy elmagyarázni, honnan érkezett.

Végül a dél-kínai Sencsen vasútállomása környékén élt hajléktalanként. Ezután megismerkedett egy nővel, akit később első „édesanyjaként” emlegetett. Ő tanította meg írni, ami később kulcsszerepet játszott abban, hogy kapcsolatot tudjon teremteni másokkal.

Sajátjukként nevelték

Amikor a nő Hongkongba költözött, Lei ismét magára maradt, ám nem sokáig. Egy közeli étterem tulajdonosa, Hong Csinghszien felfigyelt rá, és úgy döntött, segít neki. Szállást adott a személyzeti szálláson, ingyen étkeztette, később pedig munkát is biztosított számára.

Bár az étterem két év múlva bezárt, Hong továbbra sem hagyta magára a férfit. Másik munkahelyet szerzett neki biztonsági őrként, a környékbeli vendéglősök pedig továbbra is gondoskodtak arról, hogy mindig legyen mit ennie.

Hong és felesége csaknem harminc éven át úgy bántak Leivel, mintha saját gyermekük lenne. A nyugalmazott katona mindig arra biztatta, hogy tanuljon, legyen önálló, és takarítson meg pénzt, hogy egyszer megtalálhassa vér szerinti családját.

Lei hálája jeléül papírra írta nevelőinek, hogy „sencseni apa” és „sencseni anya”, ezzel fejezve ki, milyen sokat jelentenek számára.

Sosem adta fel a keresést

A férfi közben egy pillanatra sem adta fel a keresést. Az interneten rendszeresen tett közzé felhívásokat, emellett vonattal beutazta az ország több részét is, hogy felkeresse gyermekkori emlékei helyszíneit. Hong mindenben támogatta: elkísérte rendőrkapitányságokra, és újsághirdetések feladásában is segített.

A fordulat végül egy csevegőalkalmazásban következett be.

Lei bátyja – aki szintén siket és nem tud beszélni – egy csoportos beszélgetésben felfigyelt egy bejegyzésre. Lei ugyanis saját nevét fordított sorrendben írta le, ahogyan azt gyermekkorában is gyakran tette. Ez a különös szokás segített testvérének felismerni őt.