Drámai körülmények között, navigációs problémák jelentése után tűnt el a radarról a pakisztáni K2 Airways áruszállító repülőgépe. A Boeing 737–400-as típusú gép öt fős személyzettel a fedélzetén éppen Karacsi felé tartott, amikor hirtelen irányt váltott, majd rendkívül meredek zuhanásba kezdett az Arab-tenger felett. Az Airportal beszámolója szerint a hatóságok már elindították a kutató-mentő akciót, de a virtuális radaradatok alapján szinte biztos, hogy a repülőgép a tengerbe csapódott.

Eltűnt egy Boeing 737-es gép, valószínűleg a tengerbe csapódott - Fotó: Pexels

Eltűnt egy Boeing 737-es gép

A személyzet a megszakadt kapcsolat előtt arról tájékoztatta a légiforgalmi irányítást, hogy komoly navigációs problémákkal küzdenek. Az irányítók azonnal utasították a pilótákat, hogy tartsák a számukra kiadott irányt, ám a repülési adatok alapján ezt a parancsot már nem tudták végrehajtani.

A gép ezt követően hirtelen jobbra fordult, majd szinte azonnal süllyedésbe kezdett. A virtuális radarok adatai szerint a zuhanás mértéke megdöbbentően radikális volt: meghaladta a percenkénti 15 ezer lábat (körülbelül 4500 métert). Az irányítás kétségbeesetten próbált újra kapcsolatba lépni a pilótákkal, de a hívásokra már nem érkezett válasz, a Boeing másodperceken belül végleg eltűnt a képernyőkről.

Légierő és haditengerészet segíti a műveletet

A pakisztáni légierő is repülőgépeket vetett be, míg egy pakisztáni haditengerészeti ATR repülőgép felszállt Turbatból, hogy segítse a keresési műveletet.

Egy légiközlekedési szakértő nem érti, hogyan zuhant le ilyen hirtelen a gép

Egy repülési szakértő az ARY Newsnak elmondta, hogy egyelőre nem világos, mi okozta a repülőgép eltűnését a radarokról.

Még ha egy repülőgép hajtóműhibát szenved is, normális esetben folytatja a siklást, ahelyett, hogy hirtelen zuhanna – mondta Imran Aslam.

„Még mindig nem értem, hogyan zuhant le a gép olyan hirtelen ahelyett, hogy siklott volna.”