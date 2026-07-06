Holtan, az aljnövényzetbe rejtve találtak meg két eltűnt férfit

Két eltűnt férfi holttestét találták meg, akiket több mint egy hete kerestek, és akikre a Lancashire megyei Newton-with-Cliftonban bukkantak rá egy összetört, az aljnövényzetbe rejtett kocsiban. A lancashire-i rendőrség közlése szerint a 31 éves William Hutchinsonnak és a 27 éves Stuart Tallisnak június 24-én, a kora reggeli órákban veszett nyoma. Az eltűnésüket külön-külön jelentették be, majd a rendőrök később megállapították, hogy esetleg együtt lehettek, és széles körű felhívásokat tettek közzé a felkutatásuk érdekében.

Az aljnövényzetbe rejtve találták meg az eltűntek holttestét / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az aljnövényzetbe rejtve találták meg az eltűntek holttestét

A szakértők július 4-én, szombaton dél körül találták meg két férfi holttestét egy kék Peugeot 106-osban, amely Hutchinsoné volt, és amire a sűrű aljnövényzetbe rejtve bukkantak rá. A hivatalos azonosítás ugyan még nem történt meg, de a rendőrség úgy véli, William Hutchinson és Stuart Tallis a két elhunyt, akiknek a családját már értesítették. A nyomozók most szemtanúk jelentkezését várják, illetve azokét, akik olyan térfigyelőkamerás felvétellel rendelkeznek, amely segítheti a vizsgálatot.

Két férfi vesztette életét rendkívül tragikus körülmények között: a gondolataim most a szeretteikkel vannak ebben a szomorú időszakban. Számos kollégám részt vett William és Stuart felkutatásában, és tudom, hogy egy boldogabb befejezésre számítottak. Az én feladatom most az, hogy minden körülményt tisztázzak, amelyek a tragédiához vezettek, ezért kérem a szemtanúkat, vagy bárkit, aki rendelkezik olyan térfigyelő kamerás felvétellel, amely segítheti a nyomozást, hogy vegye fel a kapcsolatot a tisztjeimmel

- mondta el Martin Wilcock őrmester, a rendőrség Súlyos Baleseteket Vizsgáló Egységének (SCIU) munkatársa, a Mirror beszámolója szerint.

Tragedy as bodies of missing men, 27 and 31, found in car buried in undergrowthhttps://t.co/2y8LVfacvw pic.twitter.com/xWrC7BV8fC — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) July 5, 2026



