18 éves fiú holttestét találhatták meg a vízben Mississippi partjainál

Az Nolan Xavier Wells július 4-én barátaival csónakkal a Mississippi állambeli Horn-szigetre utazott. A később eltűnt fiatal társai még aznap délután elhagyták a szigetet, ő azonban úgy döntött, hogy ott marad.
A keresés hétfő reggelig tartott, amikor egy holttestet találtak a Horn-sziget közelében a vízben.
Bruce Lynd, Jackson megye halottkémje szerint nincs okuk azt feltételezni, hogy a holttest ne a 18 éves fiúé lenne, a hivatalos azonosítást azonban DNS-vizsgálat végzi el. A megye seriffje, John Ledbetter közölte, hogy a nyomozás jelenlegi állása szerint semmi sem utal idegenkezűségre. A hatóságoknak nincs olyan információjuk, amely bűncselekményre utalna, és arra sincs jel, hogy a tragédiában alkohol vagy kábítószer játszott volna szerepet.
Nolan édesanyja, Christine Wonsley szombat este jelentette be fia eltűnését, és a közösségi médiában kért segítséget a felkutatásához. Hétfő reggel, még a holttest megtalálása előtt azt írta, családjuk rengeteg kérdéssel küzd, és abban reménykednek, hogy fiuk épségben hazatér.
A holttest megtalálását követően az édesanya újabb bejegyzésben tudatta, hogy a családot teljesen összetörte a tragédia. Úgy fogalmazott, fia mindig kész volt felvidítani másokat, különleges személyiség volt, akinek elvesztése felfoghatatlan fájdalmat jelent számukra - írja a HuffPost.
Holtan találták meg az eltűnt férfit Mosonmagyaróvárnál
Vasárnap tűnt el egy férfi Mosonmagyaróvár környékén, azóta keresték. Az eltűnt férfinek már csak a holttestét találták meg, ezt kedd este közölte a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány.