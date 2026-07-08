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eltűnt

18 éves fiú holttestét találhatták meg a vízben Mississippi partjainál

49 perce
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Holttestet emeltek ki a vízből Mississippi partjainál a hatóságok. A 18 éves Nolan Xavier Wells lehet az áldozat, személyazonosságát még DNS-vizsgálattal erősítik meg, a hatóságok szerint azonban minden arra utal, hogy az eltűnt fiút találták meg.
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eltűntholttestMississippi

Az Nolan Xavier Wells július 4-én barátaival csónakkal a Mississippi állambeli Horn-szigetre utazott. A később eltűnt fiatal társai még aznap délután elhagyták a szigetet, ő azonban úgy döntött, hogy ott marad.

Nolan Xavier Wells, eltűnt, Mississippi
Az eltűnt fiúnak már csak a holttestét találták meg
Fotó: Twitter/X

A keresés hétfő reggelig tartott, amikor egy holttestet találtak a Horn-sziget közelében a vízben.

Bruce Lynd, Jackson megye halottkémje szerint nincs okuk azt feltételezni, hogy a holttest ne a 18 éves fiúé lenne, a hivatalos azonosítást azonban DNS-vizsgálat végzi el. A megye seriffje, John Ledbetter közölte, hogy a nyomozás jelenlegi állása szerint semmi sem utal idegenkezűségre. A hatóságoknak nincs olyan információjuk, amely bűncselekményre utalna, és arra sincs jel, hogy a tragédiában alkohol vagy kábítószer játszott volna szerepet.

Nolan édesanyja, Christine Wonsley szombat este jelentette be fia eltűnését, és a közösségi médiában kért segítséget a felkutatásához. Hétfő reggel, még a holttest megtalálása előtt azt írta, családjuk rengeteg kérdéssel küzd, és abban reménykednek, hogy fiuk épségben hazatér.

A holttest megtalálását követően az édesanya újabb bejegyzésben tudatta, hogy a családot teljesen összetörte a tragédia. Úgy fogalmazott, fia mindig kész volt felvidítani másokat, különleges személyiség volt, akinek elvesztése felfoghatatlan fájdalmat jelent számukra - írja a HuffPost.

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