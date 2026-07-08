18 éves fiú holttestét találhatták meg a vízben Mississippi partjainál

Az Nolan Xavier Wells július 4-én barátaival csónakkal a Mississippi állambeli Horn-szigetre utazott. A később eltűnt fiatal társai még aznap délután elhagyták a szigetet, ő azonban úgy döntött, hogy ott marad.

Az eltűnt fiúnak már csak a holttestét találták meg

Fotó: Twitter/X

A keresés hétfő reggelig tartott, amikor egy holttestet találtak a Horn-sziget közelében a vízben.

Bruce Lynd, Jackson megye halottkémje szerint nincs okuk azt feltételezni, hogy a holttest ne a 18 éves fiúé lenne, a hivatalos azonosítást azonban DNS-vizsgálat végzi el. A megye seriffje, John Ledbetter közölte, hogy a nyomozás jelenlegi állása szerint semmi sem utal idegenkezűségre. A hatóságoknak nincs olyan információjuk, amely bűncselekményre utalna, és arra sincs jel, hogy a tragédiában alkohol vagy kábítószer játszott volna szerepet.

It is truly only by the grace of God that his body was found, this I believe is why they have lawyered up. I hurt for his loved ones but at least in this tragic ending, they are not left wondering where their child is. RIP 🥀 NOLAN XAVIER WELLS🙏🏾💔 pic.twitter.com/umF6twflal — Poe2Rich (@Poe2Rich) July 8, 2026

Nolan édesanyja, Christine Wonsley szombat este jelentette be fia eltűnését, és a közösségi médiában kért segítséget a felkutatásához. Hétfő reggel, még a holttest megtalálása előtt azt írta, családjuk rengeteg kérdéssel küzd, és abban reménykednek, hogy fiuk épségben hazatér.

🚨 18-year-old Nolan Xavier Wells has been MISSING since July 4th after a boat trip to Horn Island, Mississippi with 3 friends. 🛥️ 🏝️



His friends returned to the mainland on the boat WITHOUT him — they thought he caught another ride. His phone was later recovered and returned… pic.twitter.com/MAQOYnoXyH — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) July 6, 2026

A holttest megtalálását követően az édesanya újabb bejegyzésben tudatta, hogy a családot teljesen összetörte a tragédia. Úgy fogalmazott, fia mindig kész volt felvidítani másokat, különleges személyiség volt, akinek elvesztése felfoghatatlan fájdalmat jelent számukra - írja a HuffPost.

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