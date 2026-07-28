Nagy erőkkel zajlik a keresés, a kukoricatáblában veszett nyoma egy hároméves kisfiúnak

Nagyszabású keresőakció indult, miután hétfőn eltűnt egy kisfiú a Késmárki járásban található Huncovce közelében: a Kassai Kerületi Rendőrség tájékoztatása szerint a gyermeknek a délelőtti órákban, a település melletti kukoricásban veszett nyoma. A keresés az éjszakai órákban folytatódott, és kedden is tart, miután a gyermeket immár több, mint 20 órája nem találják - írja a Paraméter.

Már egy napja nem találják a kukoricásban eltűnt kisfiút / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Már egy napja nem találják a kukoricásban eltűnt kisfiút

A keresésben rendőri egységek, tűzoltók és mentők vesznek részt, emellett rendőrségi drónt is bevetettek, mialatt a kutatást hőkamerával felszerelt rendőrségi helikopter segíti, illetve csatlakozott a Východ keresőcsapat és a Canislog Poprad önkéntes kutyás mentőegység is.

Mindamellett, hogy a hatóság arra kéri a lakosságot, aki felügyelet nélkül lévő kisgyermeket látott, vagy bármilyen információval rendelkezik, amely segítheti a hároméves kisfiú felkutatását, az haladéktalanul hívja a 158-as segélyhívó számot, a szomszédos Veľká Lomnica önkormányzata is a helyiek segítségét kérte: ekkor tömegesen kiküldött SMS-ekben arra szólították fel az embereket, vizsgálják át az udvaraikat, a fészereiket és a házakhoz tartozó melléképületeket, mivel nincs kizárba, hogy a fiú esetleg ott keresett menedéket.

Mint kiderült, a gyermek a nyári szünetet töltötte a nagymamájánál, az eltűnésekor pedig csak egy pólót viselt.