Megtalálták a hároméves kisfiút, akinek egy kukoricatáblában veszett nyoma – videó

Ahogy arról az Origón korábban beszámoltunk, hétfő reggel eltűnt egy hároméves kisfiú a szlovákiai Huncovce községben, a Késmárki járásban. Máriót utoljára egy kukoricaföld közelében látták, ahol két másik gyermekkel játszott. Miután társai hazamentek, ő nem tért vissza, ezért édesanyja értesítette a hatóságokat.

Az eltűnt kisfiú keresésében mintegy kétszázan vettek részt Huncovce környékén

Fotó: Facebook/Pátrací Tím Východ

A gyermek keresése hétfő reggeltől megszakítás nélkül folytatódott. A nagyszabású akció kedden kora este ért véget, amikor helyi lakosok élve találták meg Máriót egy fa alatt, egy erdős területen. Peter Majerčák, Huncovce polgármestere a TASR szlovák hírügynökségnek elmondta, hogy a kisfiúra mintegy egy kilométerre a roma teleptől bukkantak rá – számolt be róla a dennikn.

A Pátrací tím Východ keresőcsapat közlése szerint a gyermek egészséges. Az Eperjesi Kerületi Rendőr-főkapitányság ugyancsak megerősítette, hogy megtalálták a kisfiút, és jól van.

Mintegy kétszázan vettek részt az eltűnt kisfiú keresésében

A kutatást jelentősen nehezítette a környék növényzete. A kukorica egyes helyeken két méternél is magasabbra nőtt, emellett sűrű repceföldeket, erdős területeket és a közeli folyó környékét is át kellett vizsgálni.

A kukoricaföldeken láncba rendeződve haladtak, a sűrű és magas növényzet miatt azonban már néhány méter után sem látták egymást. Jozef Galeštok, a Pátrací tím Východ tagja szerint még a felnőttek számára is komoly nehézséget jelentett a tájékozódás ezen a területen.

Helikoptereket és hőkamerás drónokat is bevetettek

A keresést a levegőből is segítették. A terület fölött helikopterek és hőkamerával felszerelt drónok dolgoztak, a helikopterek pedig alacsonyan repültek, hogy a magas növényzet közötti területeket is ellenőrizni lehessen.

A keresők átvizsgálták a települést, a kukorica- és repceföldeket, a kerékpárút környékét, a vasúti pályát, valamint a folyópartot. Kedden a folyó átkutatásához csónakot is bevetettek. A környék lakóit arra kérték, hogy ellenőrizzék udvaraikat, gazdasági épületeiket, fészereiket és minden olyan helyet, ahol a gyermek meghúzódhatott.

Jana Ligdayová, az eperjesi kerületi rendőrség szóvivője köszönetet mondott a keresésben részt vevő rendőröknek, mentőknek, önkénteseknek, valamint a lakosságnak és a sajtónak is.