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Tragédiába fulladt az ünneplés a foci-vb-n, többen meghaltak

eltűnt kutya

Egy igazi partiállat: ki nem találja hol bukkant fel az egy hónapja eltűnt kutya

22 perce
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Több mint egy hónapja kereste családja kedvencét Mexikóban. Az eltűnt kutya végül egy videón bukkant fel, amely a mexikói válogatott világbajnoki győzelmének ünneplésén készült.
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eltűnt kutyamexikóale garciagorda

Gorda május 24-én veszett nyoma Tamaulipas államban. Az eltűnt kutya felkutatására a család minden lehetőséget megpróbált, de több mint egy hónapig eredménytelenül keresték.

Eltűnt kutya került elő a mexikói világbajnoki ünneplésen
Az eltűnt kutya egy szurkolói ünneplésről készült videón bukkant fel, mielőtt visszakerült a gazdájához Fotó: Ale Garcia/Facebook

A fordulat a világbajnokság egyik mérkőzése után következett be. Mexikó 3–0-ra legyőzte Csehországot, a szurkolók pedig az utcákon ünnepelték a sikert.

Egy videón ismerték fel az eltűnt kutyát

Alejandra testvére a közösségi médiában nézte az ünneplésről készült felvételeket, amikor kiszúrt egy videót, amelyen egy drukker a magasba emelve vitt egy kutyát a tömegben.

A felvételhez azt írták: „Még a kutya is ünnepel.”

A család azonnal felismerte, hogy a videón látható állat Gorda. A felvétel alapján sikerült beazonosítani a helyszínt Ciudad Victoriában, ahol végül megtalálták a történet főszereplőjét.

„Miközben mi kerestük, ő bulizott”

Alejandra Garcia a közösségi oldalán azt írta, hogy egyszerre akart sírni, nevetni, megölelni és leszidni a kutyáját.

„Egy hónapig aggódtunk érte, közben ő a szurkolókkal ünnepelt” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy teljesen véletlenül talált rá Gordára, aki azóta ismét otthon van gazdáival.

A történet gyorsan bejárta Mexikó közösségi oldalait. Sokan egy ismert mexikói mondást idéztek: „Nem halt meg, csak mulatni ment”, amelyet a kommentelők szerint tökéletesen ráillik Gorda kalandjára.

 

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