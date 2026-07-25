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motorcsónak

Nyom nélkül eltűnt egy motorcsónak Indonéziában: 11 európai turista és két helyi után kutatnak

1 órája
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11 európai turistával és két helyi emberrel a fedélzetén tűnt el egy motorcsónak Indonéziában. A hatóságok már hőkamerás drónt és búvárokat is bevetnek a keresésben, de eddig semmi nyomát nem találták a hajónak vagy az utasoknak.
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motorcsónakeltűntIndonézia

Az indonéz mentőcsapatok egy 11 európai turistát és két helyi legénységi tagot szállító, a Celebesz-sziget egyik öblénél eltűnt motorcsónak után kutatnak.

Drónokkal és búvárokkal keresik az eltűnt hajót
Drónokkal és búvárokkal keresik az eltűnt hajót  (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Drónokkal és búvárokkal keresik az eltűnt hajót

A hajó helyi idő szerint péntek reggel indult el Tojo Una-Una járásból a szomszédos Gorontalo tartomány Marisa kikötője felé, de nem érkezett meg a tervezett időpontban. Heriyanto, a Gorontalo tartományi Kutató- és Mentőszolgálat vezetője közölte, hogy egy helyi idegenvezető jelentette az eltűnt hajót pénteken 15:40-kor, ami azonnali keresési műveletet indított.

Aggodalomra adott okot, hogy a motorcsónakjuk délutánig nem érkezett meg. Azonnal elindítottuk a keresést az éjszaka folyamán, de eddig nem találtuk semmilyen jelét a hajónak vagy a fedélzetén tartózkodó személyeknek

- mondta Heriyanto.

Az indonéz hatóságok szerint egy cseh férfi, egy belga férfi, öt holland állampolgár, három német, egy francia nő és két indonéz legénységi tag tartózkodott a fedélzeten.

Heriyanto elmondta, hogy több tucat kutató-mentő csapatot vezényeltek a kutatási műveletbe, amely körülbelül 770 négyzetkilométernyi területet fed le a Tomini-öböl mentén és környékén. A keresésben hőkamerás drónt és búvárokat is bevetnek, azonban a mentők szombaton kihívást jelentő tengeri körülményekkel szembesültek, többek között erős széllel és akár 2,5 méter magas hullámokkal - írta az AP News.

 

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