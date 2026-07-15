Holtan találták meg az eltűnt férfit, heteken át keresték kétségbeesve

Tragikus módon véget az a nagyszabású kutatás, amit egy 34 éves, eltűnt kanadai túrázó megtalálásáért indítottak. Gursimran Singh-nek két hete veszett nyoma a washingtoni Twin Sisters-hegységében. Eltűnése után légi erőkkel és további mentőcsapatokkal is keresték azonban sajnos már csak holttestére leltek rá.

Holtan találták meg az eltűnt túrázót, két hétig keresték. Fotó: G_4 / Pexels

Sajnálatos módon ez már nem mentő-, hanem holttest-felderítő művelet volt. Őszinte részvétünket fejezzük ki Gursimran családjának, barátainak és szeretteinek ebben a rendkívül fájdalmas időszakban. Mélységesen sajnáljuk a veszteségüket

- közölte a helyi seriffhivatal Singh holttestének megtalálását követően.

Holtan találták meg az eltűnt túrázót

A hatóságokat július 1-én értesítették, azok után, hogy Singh három nappal korábban nem tért vissza otthonába. A nyomozók szerint utoljára a South Twin csúcs közelében látták, amely a Twin Sisters-hegység két fő csúcsának egyike. A feltételezések szerint sziklamászással és meredek sziklaterepen való túrázással foglalkozott, amikor eltűnt.

A keresés gyorsan nagyszabású mentőakcióvá nőtte ki magát: a levegőből drónok, helikopterek figyeltek, míg a földön mentőcsapatok kutattak, de végül sajnos csak Singh földi maradványait találták meg.

Mély hálával tartozunk mindazoknak, akik idejükkel, szakértelmükkel és erőforrásaikkal hozzájárultak ehhez a művelethez

– közölte a seriffhivatal, a FoxNews írása szerint.