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eltűnt

Holtan találták meg az eltűnt férfit, heteken át keresték kétségbeesve

1 órája
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Véget ért a közel kéthetes kutatás egy eltűnt kanadai túrázó után Washington államban. A 34 éves férfi holttestét hétfőn találták meg a Twin Sisters-hegységben, miután hegyi mentők, helikopterek és drónok bevonásával keresték.
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eltűnttúrázóholttest

Tragikus módon véget az a nagyszabású kutatás, amit egy 34 éves, eltűnt kanadai túrázó megtalálásáért indítottak. Gursimran Singh-nek két hete veszett nyoma a washingtoni Twin Sisters-hegységében. Eltűnése után légi erőkkel és további mentőcsapatokkal is keresték azonban sajnos már csak holttestére leltek rá. 

Holtan találták meg az eltűnt túrázót, két hétig keresték.
Holtan találták meg az eltűnt túrázót, két hétig keresték. Fotó: G_4 / Pexels

Sajnálatos módon ez már nem mentő-, hanem holttest-felderítő művelet volt. Őszinte részvétünket fejezzük ki Gursimran családjának, barátainak és szeretteinek ebben a rendkívül fájdalmas időszakban. Mélységesen sajnáljuk a veszteségüket

 - közölte a helyi seriffhivatal Singh holttestének megtalálását követően.

 

Holtan találták meg az eltűnt túrázót

A hatóságokat július 1-én értesítették, azok után, hogy Singh három nappal korábban nem tért vissza otthonába. A nyomozók szerint utoljára a South Twin csúcs közelében látták, amely a Twin Sisters-hegység két fő csúcsának egyike. A feltételezések szerint sziklamászással és meredek sziklaterepen való túrázással foglalkozott, amikor eltűnt. 

A keresés gyorsan nagyszabású mentőakcióvá nőtte ki magát: a levegőből drónok, helikopterek figyeltek, míg a földön mentőcsapatok kutattak, de végül sajnos csak Singh földi maradványait találták meg.

Mély hálával tartozunk mindazoknak, akik idejükkel, szakértelmükkel és erőforrásaikkal hozzájárultak ehhez a művelethez

 – közölte a seriffhivatal, a FoxNews írása szerint.

 

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