Emberi hűtőszekrény Japánban: az új találmány öt perc alatt lehűti a testet a hőségben – videó

Az emberi hűtőszekrény ötlete a Japánt sújtó extrém hőhullámok miatt született meg. Az országban az elmúlt időszakban egyre gyakrabban mérnek 40 Celsius-fok körüli vagy azt meghaladó hőmérsékleteket, ezért új megoldásokat keresnek a hőség okozta rosszullétek megelőzésére.

Az emberi hűtőszekrény belsejében körülbelül 15 Celsius-fokos hőmérsékletet tartanak fenn

Fotó: YouTube

A különleges berendezést a japán SDRS nevű vállalat fejlesztette ki, amely hűtőrendszerekkel és automatákkal foglalkozik.

A készülék hivatalos neve Do Hiemon Box, és egy olyan beléphető hűtőkamraként működik, amely az emberi test gyors lehűtésére szolgál.

A szerkezet belsejében körülbelül 15 Celsius-fokos hőmérsékletet tartanak fenn, miközben hideg levegőt irányítanak a test meghatározott részeire, például a fejre, a nyakra, a vállakra és a hátra. A gyártó szerint a rendszer néhány perc alatt képes enyhíteni a túlmelegedés tüneteit.

🇯🇵 Japan just introduced a real-life "Human Refrigerator." 🧊



The Do Hiemon Box is a one-person cooling booth designed to fight extreme heat.



• Cools your body in as little as 5 minutes

• 15°C cabin with 5°C airflow directed at your head, neck, shoulders & back

• Built for… pic.twitter.com/4VqRwxxOEH — Tech Ultimatum (@TechieUltimatum) July 21, 2026

Egyre nagyobb figyelmet kap az emberi hűtőszekrény

A fejlesztők szerint a megoldás elsősorban olyan munkahelyeken lehet hasznos, ahol az emberek nagy melegben dolgoznak, például építkezéseken vagy gyárakban. Ahelyett, hogy egy teljes épületet kellene lehűteni, a berendezés közvetlenül az ember testének hűtésére koncentrál – írja a Guardian.

Have you ever opened the fridge on a hot day and wished you could just climb inside? ❄️



A Japanese company called TRUSCO actually made it possible.



To fight extreme summer heatwaves, they recently invented the "Do Hiemon Box" - a human-sized stainless steel refrigerator booth.… pic.twitter.com/GrcswxzgSQ — Sagiel | Earth & Universe (@Sagiel_X) July 22, 2026

A japán hűtőkamra automatikusan leáll, hogy megakadályozza a túlzott lehűlést, és a gyártó szerint energiatakarékosabb lehet, mint egy teljes helyiség légkondicionálása. A különleges találmány egyelőre nem terjedt el széles körben, de az extrém hőhullámok miatt egyre nagyobb figyelmet kap.

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Japánban több helyen is 40 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet, ezért először alkalmazták a rendkívüli melegre bevezetett új figyelmeztetési kategóriát. A hatóságok a hőhullám miatt óvatosságra kérik a lakosságot.