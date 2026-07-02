Egyetlen ütéssel ölte meg a nagyapát, majd magára hagyta a parkban

Emberölés miatt áll bíróság elé Angliában Joshua Moore, aki egyetlen ütéssel okozta a 62 éves James McKeown halálát Leicesterben. A férfi megölte az idős áldozatot, majd stabil oldalfekvésbe tette, de nem hívott segítséget – írja a The Independent.

Emberölés Angliában: egyetlen ütés okozta egy idős férfi halálát (illusztráció)

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Emberölés Angliában: egyetlen ütés okozta egy idős férfi halálát

Beismerte bűnösségét az a 33 éves férfi, aki egyetlen ütéssel okozta egy 62 éves nagyapa halálát egy leicesteri parkban. Joshua Moore egy parkban támadt rá James McKeownra, aki egy közeli kocsmából tartott hazafelé.

A rendőrség szerint Moore egy kisgyermekkel quadozott a parkban, amikor összetűzésbe került az áldozattal. A férfi arcon ütötte McKeownt, aki elesett, és fejjel a járdára zuhant. Súlyos sérülésekkel találtak rá, később kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni.

A támadó stabil oldalfekvésbe tette a sérült férfit, de nem hívott segítséget, hanem elhagyta a parkot. A telefonja vizsgálata szerint ezután a saját ügyeit intézte, többek között lemondta a másnapi tetoválását is.

Körülbelül egy órával később Moore odament egy rendőrhöz, és elmondta, mit tett. A bíróságon beismerte a gondatlanságból elkövetett emberölést, ítéletet július 31-én hirdethetnek.

Vascsővel és késsel támadt egy férfi

Letartóztatták azt a férfit, aki a gyanú szerint előbb vascsővel, majd késsel támadt két emberre Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az emberölési kísérlet miatt indult eljárásban a bíróság a szökés, a bizonyítás veszélyeztetése és a bűnismétlés kockázata miatt rendelte el a kényszerintézkedést.

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