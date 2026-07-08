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emberölési kísérlet

Emberölési kísérlet: benzinnel locsolta le, majd felgyújtotta volt élettársát egy floridai férfi

29 perce
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Borzalmas véget ért egy 42 évig tartó kapcsolat Floridában: a hatóságok szerint egy 84 éves férfi vita közben benzinnel lelocsolta, majd felgyújtotta azt az autót, amelyben volt élettársa ült. A nő súlyos égési sérüléseket szenvedett, a férfit emberölési kísérlettel vádolják.
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Súlyos vádakkal kell szembenéznie annak a 84 éves floridai férfinak, akit azzal vádolnak, hogy felgyújtott egy autót, miközben annak utasterében a volt élettársa is bent ült. Franklin Davist a hatóságok július 3-án vették őrizetbe. Előre kitervelt emberölési kísérlettel, bűncselekmény elkövetésére irányuló kísérlettel és testi sérülést okozó gyújtogatással vádolják.

Emberölési kísérlet vádjával kell szembenézzen, miután szándékosan gyújtott tüzet párjára.
Emberölési kísérlet vádjával kell szembenézzen, miután szándékosan gyújtott tüzet párjára. Fotó: Pixabay.com

A Broward megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint Davis és a nő nemrég vetett véget 42 évig tartó kapcsolatának. A volt pár egy oaklandi parki 7-Eleven üzlet parkolójában veszett össze, amelyet követően a nyomozók szerint az alkoholos befolyásoltság alatt álló férfi egy benzinnel teli műanyag palack tartalmát az autó műszerfalára és első üléseire locsolta, miközben a nő a járműben ült. Ezután öngyújtóval meggyújtotta a benzint, amitől az autó belseje pillanatok alatt lángba borult. A tűz keletkezésekor mindketten a járműben tartózkodtak.

Emberölési kísérlet vádja jár a felfoghatatlan tettért

Úgy éreztem, élve akar elégetni

 - nyilatkozta a nő a rendőröknek.

A nő harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a bal lábán, míg Davisnek keze és arca égett meg. Mindkettőjüket kórházba szállították, majd sérüléseik súlyossága miatt egy speciális égési központba vitték őket.

A férfit jelenleg óvadék lehetősége nélkül tartják fogva a Broward megyei börtönben

 - írja a People.

 

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