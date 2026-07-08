Emberölési kísérlet: benzinnel locsolta le, majd felgyújtotta volt élettársát egy floridai férfi

Súlyos vádakkal kell szembenéznie annak a 84 éves floridai férfinak, akit azzal vádolnak, hogy felgyújtott egy autót, miközben annak utasterében a volt élettársa is bent ült. Franklin Davist a hatóságok július 3-án vették őrizetbe. Előre kitervelt emberölési kísérlettel, bűncselekmény elkövetésére irányuló kísérlettel és testi sérülést okozó gyújtogatással vádolják.

Emberölési kísérlet vádjával kell szembenézzen, miután szándékosan gyújtott tüzet párjára. Fotó: Pixabay.com

A Broward megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint Davis és a nő nemrég vetett véget 42 évig tartó kapcsolatának. A volt pár egy oaklandi parki 7-Eleven üzlet parkolójában veszett össze, amelyet követően a nyomozók szerint az alkoholos befolyásoltság alatt álló férfi egy benzinnel teli műanyag palack tartalmát az autó műszerfalára és első üléseire locsolta, miközben a nő a járműben ült. Ezután öngyújtóval meggyújtotta a benzint, amitől az autó belseje pillanatok alatt lángba borult. A tűz keletkezésekor mindketten a járműben tartózkodtak.

Emberölési kísérlet vádja jár a felfoghatatlan tettért

Úgy éreztem, élve akar elégetni

- nyilatkozta a nő a rendőröknek.

A nő harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a bal lábán, míg Davisnek keze és arca égett meg. Mindkettőjüket kórházba szállították, majd sérüléseik súlyossága miatt egy speciális égési központba vitték őket.

A férfit jelenleg óvadék lehetősége nélkül tartják fogva a Broward megyei börtönben

- írja a People.