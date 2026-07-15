Eszméletlenül találták Eminem volt feleségét, mentő vitte kórházba - videó

Ismét aggodalomra ad okot Eminem volt feleségének, Kim Scottnak az állapota: a nőt szombat este mentők szállították kórházba michigani otthonából, miután egy eszméletlen személy miatt riasztották a mentőket az otthonához.
A TMZ által megszerzett fotók és videófelvételek szerint a mentők hordágyon vitték ki Scottot a chesterfieldi házából, majd egy mentőautóval a McLaren Macomb kórházba szállították.
A Chesterfieldi Tűzoltóság és Mentőszolgálat jelentése alapján
a riasztás szombat este 8 óra körül érkezett egy eszméletlen vagy ájult személyhez.
A dokumentum az esetet „vérzés/sérülés” kategóriába sorolja, és azt is rögzíti, hogy a mentők mellett a helyi rendőrség is a helyszínre vonult.
Kim Scott jelenlegi állapotáról egyelőre nem közöltek hivatalos információt. A chesterfieldi rendőrség csupán annyit erősített meg, hogy a járőrök kivonultak az otthonához.
Az utóbbi hónapokban több gondja is akadt
A 50 éves Kim Scott neve az elmúlt hónapokban többször is szerepelt a hírekben.
Májusban ittas járművezetés gyanújával vették őrizetbe, miután a hatóságok szerint nekihajtott egy parkoló autónak Chesterfieldben.
Júniusban az ügyében eljáró bíró ideiglenes elfogatóparancsot adott ki ellene, mert nem jelent meg a bírósági tárgyalásokon. Az intézkedést később visszavonták, miután az ügy rendeződött.