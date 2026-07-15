Eszméletlenül találták Eminem volt feleségét, mentő vitte kórházba - videó

Ismét aggodalomra ad okot Eminem volt feleségének, Kim Scottnak az állapota: a nőt szombat este mentők szállították kórházba michigani otthonából, miután egy eszméletlen személy miatt riasztották a mentőket az otthonához.

Eminem, amerikai rapper

Fotó: AFP

A TMZ által megszerzett fotók és videófelvételek szerint a mentők hordágyon vitték ki Scottot a chesterfieldi házából, majd egy mentőautóval a McLaren Macomb kórházba szállították.

A Chesterfieldi Tűzoltóság és Mentőszolgálat jelentése alapján

a riasztás szombat este 8 óra körül érkezett egy eszméletlen vagy ájult személyhez.

A dokumentum az esetet „vérzés/sérülés” kategóriába sorolja, és azt is rögzíti, hogy a mentők mellett a helyi rendőrség is a helyszínre vonult.

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Kim Scott jelenlegi állapotáról egyelőre nem közöltek hivatalos információt. A chesterfieldi rendőrség csupán annyit erősített meg, hogy a járőrök kivonultak az otthonához.

Az utóbbi hónapokban több gondja is akadt

A 50 éves Kim Scott neve az elmúlt hónapokban többször is szerepelt a hírekben.

Májusban ittas járművezetés gyanújával vették őrizetbe, miután a hatóságok szerint nekihajtott egy parkoló autónak Chesterfieldben.

Júniusban az ügyében eljáró bíró ideiglenes elfogatóparancsot adott ki ellene, mert nem jelent meg a bírósági tárgyalásokon. Az intézkedést később visszavonták, miután az ügy rendeződött.