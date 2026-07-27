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emmanuel macron

Rendkívüli megbeszélést hívott össze Emmanuel Macron a francia erdőtüzek miatt

23 perce
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Több százezer embert evakuáltak a francia erdőtüzek miatt. Emmanuel Macron hétfőre rendkívüli ülést hívott össze.
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emmanuel macronerdőtűzFranciaország

Emmanuel Macron francia elnök hétfőre rendkívüli megbeszélést hívott össze, amelynek középpontjában a hatalmas, megállíthatatlan erdőtüzek állnak, amelyek több mint 250 000 embert kényszerítettek otthona elhagyására.

Emmanuel Macron rendkívüli ülést hívott össze
Emmanuel Macron rendkívüli ülést hívott össze. Fotó: LORENA SOPENA LOPEZ / ANADOLU

Emmanuel Macron rendkívüli ülést hívott össze

A délnyugat-franciaországi Gironde régióban, ahol a lángok Párizs területének négyszeresét perzselték fel, a prefektúra közlése szerint a helyzet az éjszaka folyamán stabil maradt. Ez változást jelent az egymást követő korábbi napokhoz képest, amikor a múlt hét óta dühöngő óriási tűzvész egyre közelebb sodródott a borvidék központjához, Bordeaux-hoz.

Újabb evakuálásokat nem jelentettek be. Mivel azonban Franciaországban éppen most kezdődik az augusztusi főszezon, a gironde-i hatóságok további lépéseket tettek a nyaralók távoltartására: megtiltották a gyermekek és a fogyatékossággal élők számára szervezett üdülőtáborok megrendezését.

A tűzoltók hatalmas erőkkel, repülőgépekkel és helikopterekkel oltották a lángokat a földön és a levegőből is. Sietniük kellett, mert keddtől újra melegebb lesz az idő. Céljuk az volt, hogy még a hőség megérkezése előtt megfékezzék az erdőtüzet.

A kormány rendkívüli ülését hétfő reggelre tűzték ki Macron elnökletével. Az X-en közzétett hétvégi bejegyzésében hosszú távú támogatást ígért a tűzvész sújtotta közösségeknek, kijelentve: „Újjáépítjük, helyreállítjuk, és addig leszünk jelen, ameddig szükséges” - írta az AP News.

 

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