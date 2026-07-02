Őrült lánykérés 443 méter magasban: bilincs lett a romantikus akció vége – videó

A romantikát és az extrém sportot is új szintre emelte egy vakmerő páros szerdán, New Yorkban – tájékoztatott az AP News. A szerelmesek felmásztak az Empire State Building antennájára, ahol egy szerelemről és békéről szóló molinót lobogtattak. A látványos akció egy merész lánykéréssel folytatódott, végül azonban rendőrök vették őket őrizetbe.
Az Empire State Building tetején kérte meg szerelme kezét
A feketébe öltözött, maszkot viselő páros biztosítókötél nélkül egy keskeny peremen egyensúlyozott az Empire State Building antennájának tetején. A televíziós helikopter felvételei szerint a magasban meg is csókolták egymást. Az antennáról egy molinó lengett, amelyen ez a felirat állt: „Amikor a szerelem ereje legyőzi a hatalom szeretetét, a világ megismeri a békét.”
Később leszedték a molinót, majd a fémszerkezeten lefelé ereszkedtek egy szélesebb párkányra. Ott egyikük fényképezőfelszerelést állított fel, majd fél térdre ereszkedett. A páros újra megcsókolta egymást és átölelte a másikat, ezt követően a másik fél bal kezét kinyújtva szelfiket készített, mintha az eljegyzési gyűrűjét mutatná.
Közben a rendőrség különleges egységének tagjai létrán indultak felfelé, hogy feltartóztassák őket.
Angela Nikolau később közösségi oldalain is megosztott képeket az akcióról. Az egyik fotón egy eljegyzési gyűrű látható Manhattan panorámája fölött.
A rendőrség hivatalos nevükön, Angelina Nikolauként és Ivan Kuznyecovként azonosította a két mászót. Betörés, gondatlan veszélyeztetés és több más bűncselekmény miatt őrizetbe vették őket. Egyelőre nem tudni, rendelkeznek-e ügyvéddel, aki nyilatkozhatna az ügyben.
Látványos képeken az Empire State Building, kattintásra galéria nyílik!
Az egyelőre nem derült ki, hogy hogyan jutottak fel az Empire State Building antennájára, amely jóval a 102 emeletes épület látogatók számára nyitott részei fölött található. Az épület üzemeltetője közleményben hangsúlyozta, hogy
az akció engedély nélkül történt, ugyanakkor senki sem került veszélybe az épületben.
Arra azonban nem válaszoltak, hogy volt-e bármilyen kapcsolatuk a biztonsági személyzettel. A látogatók belépéskor biztonsági ellenőrzésen esnek át, és többek között nagyméretű csomagot, sportfelszerelést, jelmezt vagy maszkot sem vihetnek be.
Nem ez volt az első alkalom, hogy valaki megmászta az Empire State Building antennáját vagy más részeit. Ezek a mászások szinte minden esetben engedély nélkül történtek. Kivételt jelentett 2023, amikor Jared Leto színész és zenész hivatalos engedéllyel mászhatott fel a 86. emeletről az antenna alsó részéig, hogy népszerűsítse koncertturnéját.