Őrült lánykérés 443 méter magasban: bilincs lett a romantikus akció vége – videó

A romantikát és az extrém sportot is új szintre emelte egy vakmerő páros szerdán, New Yorkban – tájékoztatott az AP News. A szerelmesek felmásztak az Empire State Building antennájára, ahol egy szerelemről és békéről szóló molinót lobogtattak. A látványos akció egy merész lánykéréssel folytatódott, végül azonban rendőrök vették őket őrizetbe.

Az Empire State Building naplementében 2016. szeptember 7-én

Fotó: / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP

Az Empire State Building tetején kérte meg szerelme kezét

A feketébe öltözött, maszkot viselő páros biztosítókötél nélkül egy keskeny peremen egyensúlyozott az Empire State Building antennájának tetején. A televíziós helikopter felvételei szerint a magasban meg is csókolták egymást. Az antennáról egy molinó lengett, amelyen ez a felirat állt: „Amikor a szerelem ereje legyőzi a hatalom szeretetét, a világ megismeri a békét.”

Később leszedték a molinót, majd a fémszerkezeten lefelé ereszkedtek egy szélesebb párkányra. Ott egyikük fényképezőfelszerelést állított fel, majd fél térdre ereszkedett. A páros újra megcsókolta egymást és átölelte a másikat, ezt követően a másik fél bal kezét kinyújtva szelfiket készített, mintha az eljegyzési gyűrűjét mutatná.

Közben a rendőrség különleges egységének tagjai létrán indultak felfelé, hogy feltartóztassák őket.

Angela Nikolau később közösségi oldalain is megosztott képeket az akcióról. Az egyik fotón egy eljegyzési gyűrű látható Manhattan panorámája fölött.

A rendőrség hivatalos nevükön, Angelina Nikolauként és Ivan Kuznyecovként azonosította a két mászót. Betörés, gondatlan veszélyeztetés és több más bűncselekmény miatt őrizetbe vették őket. Egyelőre nem tudni, rendelkeznek-e ügyvéddel, aki nyilatkozhatna az ügyben.

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