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empire state building

Őrült lánykérés 443 méter magasban: bilincs lett a romantikus akció vége – videó

1 órája
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Az AP News beszámolója szerint hajmeresztő mutatvány sokkolta New Yorkot: ugyanis egy orosz mászópáros feljutott az Empire State Building antennájára, ahol szerelemről és békéről szóló molinót lobogtattak ki, majd a magasban lánykérésre is sor került. A romantikus akció rendőri intézkedéssel és letartóztatással ért véget.
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empire state buildingap newslánykérés

A romantikát és az extrém sportot is új szintre emelte egy vakmerő páros szerdán, New Yorkban – tájékoztatott az AP News. A szerelmesek felmásztak az Empire State Building antennájára, ahol egy szerelemről és békéről szóló molinót lobogtattak. A látványos akció egy merész lánykéréssel folytatódott, végül azonban rendőrök vették őket őrizetbe.

Empire State Building, EmpireStateBuilding, The Empire State Building is lit in colors of the FC Barcelona football club as seen from the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York on September 7, 2016, in honor of FC Barcelona's 10-year global partnership with UNICEF. (Photo by EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP)
Az Empire State Building naplementében 2016. szeptember 7-én
Fotó:   /  EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP

Az Empire State Building tetején kérte meg szerelme kezét

A feketébe öltözött, maszkot viselő páros biztosítókötél nélkül egy keskeny peremen egyensúlyozott az Empire State Building antennájának tetején. A televíziós helikopter felvételei szerint a magasban meg is csókolták egymást. Az antennáról egy molinó lengett, amelyen ez a felirat állt: „Amikor a szerelem ereje legyőzi a hatalom szeretetét, a világ megismeri a békét.”

Később leszedték a molinót, majd a fémszerkezeten lefelé ereszkedtek egy szélesebb párkányra. Ott egyikük fényképezőfelszerelést állított fel, majd fél térdre ereszkedett. A páros újra megcsókolta egymást és átölelte a másikat, ezt követően a másik fél bal kezét kinyújtva szelfiket készített, mintha az eljegyzési gyűrűjét mutatná.

Közben a rendőrség különleges egységének tagjai létrán indultak felfelé, hogy feltartóztassák őket.

Angela Nikolau később közösségi oldalain is megosztott képeket az akcióról. Az egyik fotón egy eljegyzési gyűrű látható Manhattan panorámája fölött.

A rendőrség hivatalos nevükön, Angelina Nikolauként és Ivan Kuznyecovként azonosította a két mászót. Betörés, gondatlan veszélyeztetés és több más bűncselekmény miatt őrizetbe vették őket. Egyelőre nem tudni, rendelkeznek-e ügyvéddel, aki nyilatkozhatna az ügyben.

Látványos képeken az Empire State Building, kattintásra galéria nyílik!

Empire State Building, EmpireStateBuilding, Photomontage of the Empire State Building ( New York), on 1926, which was then built on different plans from 1929 to 1931. BOY-15701 (Photo by Jacques Boyer / Roger-Viollet via AFP)
Empire State Building, EmpireStateBuilding, A steelworker dangling in a graceful sangfroid during the construction of the Empire State Building, 1930. (Photo by John Parrot / Lewis Hine / StockTrek Images via AFP)
Empire State Building, EmpireStateBuilding, Construction worker on the Empire State Building, in the background: the Crysler Building. Photograph. 1931 (Photo by Austrian Archives / IMAGNO / APA-PictureDesk via AFP)
Empire State Building, EmpireStateBuilding, Temporary television antenna is adjusted by a worker of US Steel's American Bridge Company atop the Empire State Building on October 26, 1950 in New-York. In the background is the Chrysler building (C). (Phot
Empire State Building, EmpireStateBuilding, New York (Etats-Unis). Manhattan. Vue prise vers la ville basse, du haut du RCA Building. A droite : l'Empire State Building. Décembre 1955. RV-121035 (Photo by © Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet
Empire State Building, EmpireStateBuilding, A security guard stands by on the security deck of the Empire State Building 24 February in New York. The observation deck was closed to the public a day after a Palestinian gunman opened fire on tourists vis
Empire State Building, EmpireStateBuilding, The Empire State Building is framed by the Brooklyn Bridge near the gym of legendary boxing trainer Hector "Panama" Roca at Gleason's Gym in Brooklyn, New York 25 January 2005. Roca, who recently trained Hila
Empire State Building, EmpireStateBuilding, Fireworks burst over the New York skyline, the Empire State Building lit in red and gold in honor of the Chinese Lunar New Year, as seen from Weehawken, New Jersey, on February 6, 2016. (Photo by KENA BETANCU
Empire State Building, EmpireStateBuilding, The Empire State Building is lit in colors of the FC Barcelona football club as seen from the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York on September 7, 2016, in honor of FC Barcelona's 10-year g
Empire State Building, EmpireStateBuilding, The Empire State Buiding is surrounded in the morning fog as the sun comes in New York October 23, 2017. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Empire State Building, EmpireStateBuilding, The Empire State Building is lit in honor of the 2018 World Cup Finalists, France and Croatias as people watch the skyline of New York from Hoboken in New Jersey on July 14, 2018. (Photo by EDUARDO MUNOZ ALVAR
Empire State Building, EmpireStateBuilding, A person exits the subway stop near the Empire State Building on January 28, 2021 in New York City. (Photo by Angela Weiss / AFP)
Empire State Building, EmpireStateBuilding, Influencer Rachel Wasley poses in a window with the Empire State building in the distance (R) as members of the media attend a press preview to experience SUMMIT by Night ahead of the grand opening of SUMMIT O
Empire State Building, EmpireStateBuilding, A view of the Empire State Building (R rear) at the Summit One Vanderbilt observation deck in Midtown Manhattan on November 30, 2022. New York officials report tourism has rebounded to 85% of pre-Covid-19 lev
Empire State Building, EmpireStateBuilding, The iconic Empire State Building (center L) stands out on the Manhattan skyline with The Statue of Liberty in the foreground, seen from Bayonne, New Jersey, on August 15, 2024. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AF
Empire State Building, EmpireStateBuilding, The Empire State Building is seen through the large window as people use the entrance near 33rd Street and 7th Avenue to enter Penn Station in the Manhattan borough of New York City on February 19, 2026. (Phot
Galéria: Empire State Building
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Az Empire State Building fotómontázsa 1926-ban

Az egyelőre nem derült ki, hogy hogyan jutottak fel az Empire State Building antennájára, amely jóval a 102 emeletes épület látogatók számára nyitott részei fölött található. Az épület üzemeltetője közleményben hangsúlyozta, hogy 

az akció engedély nélkül történt, ugyanakkor senki sem került veszélybe az épületben.

Arra azonban nem válaszoltak, hogy volt-e bármilyen kapcsolatuk a biztonsági személyzettel. A látogatók belépéskor biztonsági ellenőrzésen esnek át, és többek között nagyméretű csomagot, sportfelszerelést, jelmezt vagy maszkot sem vihetnek be.

Nem ez volt az első alkalom, hogy valaki megmászta az Empire State Building antennáját vagy más részeit. Ezek a mászások szinte minden esetben engedély nélkül történtek. Kivételt jelentett 2023, amikor Jared Leto színész és zenész hivatalos engedéllyel mászhatott fel a 86. emeletről az antenna alsó részéig, hogy népszerűsítse koncertturnéját.

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