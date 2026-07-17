Az iskolában halt meg egy kislány, mindennap energiaitalt ivott

Megrázó eset hívja fel a figyelmet az energiaitalok veszélyeire: egy bukaresti 13 éves diák az életével fizetett a káros szokásért egy orvos elmondása szerint. A szakértők szerint a tiltás ellenére a kiskorúak még mindig túl könnyen jutnak hozzá ezekhez a termékekhez.

Állítólag az iskolában halt meg a diák, aki mindennap energiaitalt fogyasztott

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Az energiaital kiváltható, hívja fel a figyelmet a szakember

Dr. Andreea Ștefănescu intenzív terápiás (ATI) szakorvos elmondása szerint egy 13 éves bukaresti diáklány életét vesztette, miután a mindennapos energiaital-fogyasztás következtében tanóra közben leállt a szíve.

Hatalmas probléma van az energiaitalokkal. Idén jártam egy bukaresti iskolában, ahol egy 13 éves kislány meghalt, miután nap mint nap energiaitalt fogyasztott. Az iskolában kapott szívinfarktust és elhunyt. Ami engem igazán sokkolt, hogy abban az intézményben, ahol a kislány életét vesztette, a gyerekek még a tragédia után is ugyanúgy itták az energiaitalokat

– nyilatkozta az orvos.

A szakember rámutatott: bár a jogszabályok tiltják az energiaitalok értékesítését kiskorúak számára, a szabályt a boltokban sajnálatos módon nem mindenhol tartják be. Magyarországon is igaz, hogy törvény tiltja az olyan energiaitalok értékesítését és kiszolgálását a 18 éven aluliak számára, amelynek koffeintartalma meghaladja a 15 mg/100 ml-t, vagy olyan stimulánsokat tartalmaz, mint a taurin, a ginseng vagy az L-arginin.

Az orvos arra figyelmeztetett, hogy ezek az italok nagy mennyiségű cukrot, koffeint és egyéb stimulánsokat, például taurint tartalmaznak, amelyek rendkívül károsak a fejlődésben lévő szervezetre. Az energiaitalok nemcsak függőséget okozhatnak, de a gyermekek agyi fejlődésére is súlyos hatással vannak.

Dr. Andreea Ștefănescu tanácsot is adott, írja a Maszol:

Fontos lenne, hogy az emberek megértsék: a dopaminszintet egészséges módon is lehet növelni. Kialakíthatunk jó kapcsolatot a minőségi, nem káros ételekkel, de ugyanígy növelhetjük a dopamint sportolással, jó alvással vagy a társas kapcsolataink ápolásával is.