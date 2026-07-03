Felgyújtotta magát egy tibeti férfi az ENSZ székháza előtt

A New York-i rendőrség közlése szerint egy férfi súlyos égési sérülések következtében meghalt az ENSZ székháza közelében. Az aktivisták és egy száműzetésben élő tibetiekből álló médiaorgánum tibetiként azonosította az áldozatot, aki saját magát gyújtotta fel egy függetlenségi felhívásként.

Felhívásként gyújtotta fel önmagát egy férfi az ENSZ székháza előtt. (Képünk illusztráció) Fotó: Anadolu via AFP

Felhívásként gyújtotta fel önmagát egy férfi az ENSZ székháza előtt

Egy New York-i rendőrségi szóvivő elmondta, hogy a rendőrség súlyosan megégett férfit talált, miután kiérkezett egy helyi idő szerint 18:30 körüli segélyhívásra. A sérültet a Bellevue kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították. A rendőrség nem nevezte meg az áldozatot, és nem árult el semmilyen lehetséges indítékot a tettére. Jelentésük szerint a haláleset körülményeit még vizsgálják.

A száműzetésben élő tibetiek Voice of Tibet médiaorgánuma szerint Lobga Rangzen tibeti aktivista felgyújtotta magát az ENSZ New York-i székháza előtt, hogy élőben felhívja a figyelmet a tibeti függetlenségre és egységre. Egy helyi hírportál beszámolója szerint a férfi egy Uber-sofőr volt, és egy tibeti zászlóval érkezett a helyszínre.

Sofőrtársa, Lobsang Paljor, elárulta, hogy a tibeti közösség összejöveteleiről ismerte Rangzent, aki felháborodott a kínai kormány által honfitársaira kivetett korlátozások miatt.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió egyaránt aggodalmát fejezte ki Kína új etnikai egységtörvénye miatt, amely ezen a héten lépett hatályba, és jogi alapot ad Pekingnek arra, hogy fellépjen a határain kívül élő emberekkel szemben. A törvény közös nemzeti identitást teremt az ország 55 etnikai kisebbségi csoportja, köztük a tibetiek és az ujgurok között, akik közül néhányan elégedetlenek a kínai kormányzattal - írta a The Guardian.