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párizs

Holtan találták Epstein egykori modellügynökét Párizs közelében

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Rejtélyes körülmények között meghalt Daniel Siad, aki Jeffrey Epstein egykori üzleti kapcsolataként és modellügynökeként szerepelt az ügy dokumentumaiban. A Jeffrey Epstein ügyében érintett férfit Franciaországban nemi erőszakkal és emberkereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt vizsgálták, neve pedig több mint ezer alkalommal szerepelt az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozott irataiban.
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párizsepsteinfranciaországdaniel siad

A 69 éves Daniel Siadot hétfő este holtan találták a Párizs közelében található otthonában. A francia hatóságok vizsgálatot indítottak a halál okának megállapítására, a holttesten pedig boncolást végeznek.

Epstein-ügy: meghalt Jeffrey Epstein egykori modellügynöke Párizs közelében
Epstein-ügy: meghalt Jeffrey Epstein egykori modellügynöke Párizs közelében Fotó: US Department of Justice

Siad egyike volt azoknak a francia férfiaknak, akiket azzal gyanúsítottak, hogy segíthették Jeffrey Epsteint fiatal nők felkutatásában és kizsákmányolásában. A férfit ugyan még nem hallgatták ki a nyomozók, de korábban tagadta a vádakat, és azt állította, hogy lehetőséget szeretett volna kapni saját álláspontja ismertetésére.

A férfi neve több mint ezer dokumentumban szerepelt az úgynevezett Epstein-aktákban, amelyek az amerikai igazságügyi minisztérium által korábban titkosított anyagokból kerültek nyilvánosságra.

Siad világszerte keresett modelleket

A dokumentumok szerint Daniel Siad a modelliparban dolgozott, és több országban keresett fiatal nőket. Kelet-Európába, Kubába és Svédországba is utazott, miközben rendszeres kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel.

A férfi e-mailjeiben részletesen beszámolt Epsteinnel a felkutatott nőkről. Az iratok szerint gyakran nem a nevükön, hanem származási országuk alapján hivatkoztak rájuk. Epstein rövid üzenetekben érdeklődött az új jelöltekről, például azt kérdezte: „van valami új lány?” vagy „van valami érdekes nő?”.

Siad 2009-ben arról írt Epsteinnek, hogy Szlovákia „a megfelelő hely”, és több tucat nőt szeretne megismerni ott. Később Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon is keresett modelleket.

A férfi azt állította, hogy kizárólag professzionális modellválogatásokhoz közvetített nőket Epsteinnek, és nem tudott arról, hogy a milliárdos bűncselekményeket követett volna el.

Egy volt modell is feljelentette

Az ügyben idén újabb vádak merültek fel, amikor az egykori svéd modell, Ebba Karlsson azt állította, hogy Siad 1990-ben Stockholm környékén kereste meg őt, 

majd később Franciaországban megerőszakolta.

Karlsson szerint csak az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után tudta azonosítani a férfit. Feljelentést tett Párizsban nemi erőszak és emberkereskedelem gyanúja miatt.

Siad ügyvédje korábban közölte, hogy ügyfele tagadja a vádakat.

Jeffrey Epstein 2019-ben halt meg egy amerikai börtönben, miközben szexuális emberkereskedelemmel kapcsolatos eljárásra várt. Egy másik, Epsteinnel kapcsolatba hozott francia modellügynök, Jean-Luc Brunel 2022-ben öngyilkos lett a börtönben, ahol hasonló vádak miatt tartották fogva.

 

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