Holtan találták Epstein egykori modellügynökét Párizs közelében

A 69 éves Daniel Siadot hétfő este holtan találták a Párizs közelében található otthonában. A francia hatóságok vizsgálatot indítottak a halál okának megállapítására, a holttesten pedig boncolást végeznek.
Siad egyike volt azoknak a francia férfiaknak, akiket azzal gyanúsítottak, hogy segíthették Jeffrey Epsteint fiatal nők felkutatásában és kizsákmányolásában. A férfit ugyan még nem hallgatták ki a nyomozók, de korábban tagadta a vádakat, és azt állította, hogy lehetőséget szeretett volna kapni saját álláspontja ismertetésére.
A férfi neve több mint ezer dokumentumban szerepelt az úgynevezett Epstein-aktákban, amelyek az amerikai igazságügyi minisztérium által korábban titkosított anyagokból kerültek nyilvánosságra.
Siad világszerte keresett modelleket
A dokumentumok szerint Daniel Siad a modelliparban dolgozott, és több országban keresett fiatal nőket. Kelet-Európába, Kubába és Svédországba is utazott, miközben rendszeres kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel.
A férfi e-mailjeiben részletesen beszámolt Epsteinnel a felkutatott nőkről. Az iratok szerint gyakran nem a nevükön, hanem származási országuk alapján hivatkoztak rájuk. Epstein rövid üzenetekben érdeklődött az új jelöltekről, például azt kérdezte: „van valami új lány?” vagy „van valami érdekes nő?”.
Siad 2009-ben arról írt Epsteinnek, hogy Szlovákia „a megfelelő hely”, és több tucat nőt szeretne megismerni ott. Később Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon is keresett modelleket.
A férfi azt állította, hogy kizárólag professzionális modellválogatásokhoz közvetített nőket Epsteinnek, és nem tudott arról, hogy a milliárdos bűncselekményeket követett volna el.
Egy volt modell is feljelentette
Az ügyben idén újabb vádak merültek fel, amikor az egykori svéd modell, Ebba Karlsson azt állította, hogy Siad 1990-ben Stockholm környékén kereste meg őt,
majd később Franciaországban megerőszakolta.
Karlsson szerint csak az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után tudta azonosítani a férfit. Feljelentést tett Párizsban nemi erőszak és emberkereskedelem gyanúja miatt.
Siad ügyvédje korábban közölte, hogy ügyfele tagadja a vádakat.
Jeffrey Epstein 2019-ben halt meg egy amerikai börtönben, miközben szexuális emberkereskedelemmel kapcsolatos eljárásra várt. Egy másik, Epsteinnel kapcsolatba hozott francia modellügynök, Jean-Luc Brunel 2022-ben öngyilkos lett a börtönben, ahol hasonló vádak miatt tartották fogva.