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Recep Tayyip Erdogan

Az elnökön poénkodott, börtönbe került a török humorista

1 órája
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Letartóztatták Deniz Göktaş török humoristát, miután nagy visszhangot kiváltó stand-up műsorában Recep Tayyip Erdogan elnököt is kifigurázta. A humorista a tárgyalásig börtönben marad, az ügy pedig újra ráirányította a figyelmet a törökországi szólásszabadság helyzetére.
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Recep Tayyip Erdoganelnökbörtönhumorista

Előzetes letartóztatásba került Deniz Göktaş török humorista, miután stand-up műsora miatt azzal vádolták meg, hogy megsértette a vallási értékeket és Recep Tayyip Erdogan török elnököt. A bíróság pénteken döntött arról, hogy a humoristának börtönben kell várnia a tárgyalást – számolt be az Associated Press.

Török humoristát tartóztattak le Erdogan megsértése miatt, ANKARA, TURKIYE - JUNE 30: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends press conference after a Presidential Cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkiye, on June 30, 2026. Utku Ucrak / Anadolu (Photo by Utku Ucrak / Anadolu via AFP)
Török humoristát tartóztattak le Erdogan megsértése miatt (A képen a török elnök) Fotó: UTKU UCRAK / ANADOLU

Török humoristát tartóztattak le Erdogan megsértése miatt

A 32 éves Göktaşt csütörtökön vették őrizetbe Isztambul fő repülőterén, amikor külföldről tért vissza. Az ügyészség néhány nappal korábban indított vizsgálatot a műsora miatt, amelyet június 24-én töltöttek fel a YouTube-ra, és már mintegy 9,5 millió megtekintésnél járt.

A botrányt az okozta, hogy a humorista egyik poénjában Erdogant „diktátorként” emlegette. Göktaş a kihallgatáson azt mondta, nem akarta sem a vallási értékeket, sem az elnököt megsérteni, szerinte szatirikus előadásról volt szó.

Törökországban az elnök megsértése bűncselekmény, amiért akár több év börtön is kiszabható. Az ügy miatt többen a bíróság előtt tüntettek a humorista mellett.

Letartóztatták Isztambul polgármesterét, a vád korrupció és terrorizmus

A török rendőrség 2025. március 19-én szerdán letartóztatta Isztambul polgármesterét, Ekrem Imamoğlut. Recep Tayyip Erdoğan legfőbb politikai riválisa ellen korrupció és terrorista kapcsolatok miatt nyomoznak a török hatóságok.

 

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