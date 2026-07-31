Harmadik napja pusztít erdőtűz Angliában, akár 25 évig is eltarthat a növényzet helyreállása

A harmadik napja tartó erdőtűz mintegy 150 hektáros területet érint. A tűz miatt több száz nyaralót és mintegy ötven helyi lakost kellett evakuálni – számolt be róla a Daily Mail.

Az erdőtűz szerda este keletkezett egy természetvédelmi területen, majd átterjedt a part menti növényzetre

Fotó: Youtube/ITV News

A suffolki tűzoltóság tájékoztatása szerint az egységek az éjszaka folyamán is a helyszínen maradtak. Csütörtök este arról számoltak be, hogy a helyzet az előző órákhoz képest javult, és bár továbbra is gyorsan változhat, a tűz terjedése stabilizálódni látszik.

Helikopterekkel is oltják az erdőtüzet

A helyi tűzoltók munkáját Londonból, Essexből és West Yorkshire-ből érkezett egységek is segítik. Az oltásba helikoptereket is bevontak, amelyek a tengerből vesznek fel vizet, majd több ezer litert juttatnak a lángokra.

Több tucat helyi gazdálkodó szintén bekapcsolódott a védekezésbe. Traktorokkal és víztartályokkal segítik az oltást, valamint a mezőgazdasági területeken keletkező tüzek megfékezésében szerzett tapasztalataikkal támogatják a tűzoltókat.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozta a tüzet. Egy helyi önkéntes állítása szerint egy korábban rakott nyílt tűz maradványait találták meg a térségben, ennek esetleges kapcsolatát az erdőtűzzel azonban nem erősítették meg.

Az erdőtűz jelentős természeti károkat okozott Dunwich Heath térségében. Adam Rowlands, az RSPB suffolki területi vezetője szerint az érintett élőhelyek egy részének akár 5–25 évre is szüksége lehet ahhoz, hogy visszanyerje a tűz előtti állapotát.

A szakember szerint a növényzet jelentős része megsemmisülhetett, a Dunwich Forest regenerálódása akár 25 évig is eltarthat

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A National Trust ugyancsak súlyos károkra számít. Matt Wilson, a szervezet suffolki vidékért felelős vezetője szerint a Dunwich Heath területén kialakult helyzet katasztrofális lehet. A becslések szerint a tűz mintegy 150 hektárt érint, miközben a National Trust helyi területe valamivel több mint 100 hektár.

Az erdőtűz miatt üdülőparkot is kiürítettek

A hatóságok elővigyázatosságból teljesen kiürítették a mintegy 200 lakókocsinak helyet adó Cliff House Holiday Parkot. Mintegy ötven embert otthonából, illetve az üdülőparkból Westletonba szállítottak, ahol a helyi közösségi házban ideiglenes befogadóközpontot alakítottak ki.

A tűz néhány mérföldre pusztít a Sizewell B atomerőműtől, valamint az épülő Sizewell C területétől. A hatóságok szerint jelenleg nincs arra utaló jel, hogy a lángok az erőmű felé terjednének.