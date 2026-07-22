Újabb erdőtűz pusztít Franciaországban, több száz embert kellett evakuálni

Kedd délben keletkezett erdőtűz a dél-franciaországi Var megyében található Pontevès közelében. A lángok rendkívül gyorsan terjedtek, estére már öt települést veszélyeztettek: Pontevès, Cotignac, Sillans-la-Cascade, Correns és Montfort-sur-Argens térségét – számolt be róla a La Parisien.

Az erdőtűz néhány óra alatt 1700 hektárnyi területet pusztított el Var megyében

Fotó: THIBAUT DURAND / Hans Lucas

Var megye prefektusa szerint este fél tízre a tűz már mintegy 1700 hektárnyi növényzetet pusztított el. A hatóságok közlése szerint a lángok a Gros Bessillon hegyről a vártnál gyorsabban terjedtek tovább, annak ellenére, hogy a szél ereje estére mérséklődött.

A tűz terjedésének ütemét jól mutatja, hogy a prefektúra délután fél háromkor még 30 hektárnyi leégett területről számolt be, este nyolc órára azonban már 700 hektárra nőtt az érintett terület, majd alig másfél órával később elérte az 1700 hektárt.

Az oltási munkálatokban mintegy 800 tűzoltó vesz részt Var megyéből és a szomszédos térségekből. A munkájukat napnyugtáig 60 csendőr és rendőr, valamint csaknem 300 jármű segítette.

A beavatkozás során nyolc Canadair repülőgép, négy vízszállító helikopter – köztük egy nehéz helikopter – és két Dash típusú tűzoltó repülőgép is dolgozott. A légi egységek több mint száz vízledobást hajtottak végre, de sötétedés után biztonsági okokból már nem tudták folytatni a bevetéseket.

A tűz oltása közben négy tűzoltó könnyebb füstmérgezést szenvedett, két helyi lakost pedig kórházba szállítottak.

Több száz embert kellett evakuálni az erdőtűz miatt

A gyorsan terjedő lángok miatt a hatóságok közel 400 ember megelőző kitelepítését rendelték el.

A hatóságok arra kérték az érintetteket, hogy távozás előtt zárják el a gázt, kapcsolják ki a szellőztető rendszereket, vigyék távolabb járműveiket az ingatlanoktól, és zárják be otthonaikat.