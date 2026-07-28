"A második világháború óta nem érte ekkora csapás az országot" - Emmanuel Macron az erdőtüzekről

Emmanuel Macron szerint a Franciaországot pusztító erdőtüzek miatt olyan válságba került az ország, amelyre a második világháború óta nem volt példa. Több mint 360 000 embert evakuáltak Dél-Európából, és további millióknak azt mondták, hogy kerüljék el a legsúlyosabban sújtott területeket, mivel a tüzek Tolna vármegye méretű földterületet pusztítottak el.

Emmanuel Macron szerint a második világháború óta nem volt ekkora baj Franciaországban, mint most az erdőtüzek miatt - Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / POOL

Macron a helyzetet Franciaország második világháború óta legsúlyosabb tűzvészének nevezve azt mondta: „Egy teljesen példátlan tűzvészzel nézünk szembe. Az előttünk álló hetek nehezek lesznek. Kitartónak kell lennünk. Együtt fogjuk megnyerni ezt a csatát.”

Több mint 250 000 ember hagyta el otthonát Franciaországban , és további 116 000 ember kényszerült elmenekülni Madrid környékéről Spanyolországban. A lángok mindössze hét mérföldre voltak Bordeaux-tól, a borászat és a turizmus központjától.

A tűz terjedését helikopterekkel próbálták megfékezni. Több mint 42 000 hektárnyi földterület égett le Dél- Franciaországban a heves hőség miatt. A szakértők szerint az EU-országokban 2026-ban eddig előfordult erdőtüzek száma és a károk mértéke jóval az átlag felett van, július 22-ig 1325 tűzeset és 378 000 hektárnyi földterület égett le, ami nagyobb földterület, mint Tolna vármegye.

Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) adatai szerint az erdőtüzek Dél-Európában terjednek, és erre a hétre újabb hőhullámot jósolnak, amelynek során a hőmérséklet várhatóan eléri a 40 Celsius-fokot.

1980 óta a legsúlyosabb tűzvész pusztít

Szakértői elemzések szerint a globális felmelegedés rekordméretű károkat okoz Európában. Összességében a 2026-os európai tüzek eddig minden eddiginél kontrollálhatatlanabbak voltak. A tűz súlyossága, amely a tüzek megfékezésének nehézségét méri, az év ezen szakaszában a legmagasabb a feljegyzések 1980-as kezdete óta.

Európa-szerte a július 15-22. közötti hét volt a feljegyzett legpusztítóbb júliusi hét, több mint 180 000 hektárnyi földterület égett le az EU-országokban. Az idei év eddigi összes talajkárának közel fele (48%-a) csak ezen a héten történt.