Óriási területen áll lángokban Franciaországban, két embert őrizetbe vettek

Az erdőtűz Franciaországban több mint 2050 hektáron pusztított a Párizs közelében fekvő Fontainebleau-i erdőben. A hőség, a száraz levegő és a szél nehezíti az oltást, miközben két embert őrizetbe vettek, miután a hatóságok több gyújtási pontot találtak.

Több mint 2050 hektárt perzselt fel az erdőtűz Franciaországban. Ezer embert kitelepítettek, a hatóságok gyújtogatásra gyanakszanak. Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Több mint kétezer hektár égett le Párizs közelében, gyújtogatásra gyanakszanak

Két erdőtűz pusztít a Párizstól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap és hétfőn keletkezett tüzek július 14-re több mint 2050 hektárt perzseltek fel, mintegy ezer embernek pedig el kellett hagynia az otthonát. A hatóságok gyújtogatás lehetőségét vizsgálják, miközben 850 tűzoltó repülőgépek és helikopterek segítségével küzd a lángokkal.

Két tűzfészek pusztít a Fontainebleau-i erdőben

A France24 beszámolója szerint az első tűz vasárnap tört ki, és körülbelül 1600 hektáron terjedt el. A hétfő délután keletkezett második tűz az éjszaka folyamán gyorsan továbbterjedt, és keddre már 450 hektárt érintett.

A lángok összesen Gibraltár területének nagyjából háromszorosát emésztették fel. Az egyik tűzfészek La Faisanderie térségében található, közel Fontainebleau városához, egy nyaranta túrázók és sziklamászók által látogatott területen.

A tűzoltók Canadair vízbombázó repülőgépeket, két helikoptert és egy felderítő repülőgépet is bevetettek. A BBC szerint a tűz miatt részben lezárták Franciaország egyik legfontosabb észak–déli autópályáját is.

Fotó: DRAGAN LEKIC / ANADOLU

Erdőtűz Franciaországban: tíz gyújtási pontot találtak

Laurent Nunez francia belügyminiszter közölte, hogy egy körülbelül ezer méteres területen tíz különálló gyújtási pontot találtak. Ez arra utalhat, hogy a tüzet szándékosan okozták.

A fontainebleau-i tűzzel összefüggésben két embert vettek őrizetbe. A Le Monde információi szerint az egyik gyanúsított egy 18 éves, büntetlen előéletű férfi. A hatóságok azt vizsgálják, hogy szándékos vagy gondatlanságból elkövetett gyújtogatás történt-e.

Emmanuel Macron francia elnök rendkívüli méretűnek nevezte a tüzet, és közölte, hogy minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítottak.