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erdőtűz

Óriási területen áll lángokban Franciaországban, két embert őrizetbe vettek

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Két tűzfészek pusztít a Párizstól délre fekvő Fontainebleau-i erdőben, ahol mintegy ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Az erdőtűz Franciaországban már több mint 2050 hektárt perzselt fel, miközben 850 tűzoltó küzd a lángokkal, a hatóságok pedig gyújtogatás gyanúja miatt nyomoznak.
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erdőtűzpárizsfranciaországtűz

Az erdőtűz Franciaországban több mint 2050 hektáron pusztított a Párizs közelében fekvő Fontainebleau-i erdőben. A hőség, a száraz levegő és a szél nehezíti az oltást, miközben két embert őrizetbe vettek, miután a hatóságok több gyújtási pontot találtak.

A firefighter operates during a fire in the Fontainebleau Forest, in Noisy-sur-Ecole, in the Paris' Ile-de-France region on July 14, 2026. The fires that have been raging since July 12, 2026 afternoon in the Fontainebleau forest had spread across more than 1,900 hectares by July 14, 2026 morning, according to the Seine-et-Marne fire service, which hopes the fire will be brought under control later today. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Több mint 2050 hektárt perzselt fel az erdőtűz Franciaországban. Ezer embert kitelepítettek, a hatóságok gyújtogatásra gyanakszanak. Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Több mint kétezer hektár égett le Párizs közelében, gyújtogatásra gyanakszanak

Két erdőtűz pusztít a Párizstól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap és hétfőn keletkezett tüzek július 14-re több mint 2050 hektárt perzseltek fel, mintegy ezer embernek pedig el kellett hagynia az otthonát. A hatóságok gyújtogatás lehetőségét vizsgálják, miközben 850 tűzoltó repülőgépek és helikopterek segítségével küzd a lángokkal.

Két tűzfészek pusztít a Fontainebleau-i erdőben

A France24 beszámolója szerint az első tűz vasárnap tört ki, és körülbelül 1600 hektáron terjedt el. A hétfő délután keletkezett második tűz az éjszaka folyamán gyorsan továbbterjedt, és keddre már 450 hektárt érintett.

A lángok összesen Gibraltár területének nagyjából háromszorosát emésztették fel. Az egyik tűzfészek La Faisanderie térségében található, közel Fontainebleau városához, egy nyaranta túrázók és sziklamászók által látogatott területen.

A tűzoltók Canadair vízbombázó repülőgépeket, két helikoptert és egy felderítő repülőgépet is bevetettek. A BBC szerint a tűz miatt részben lezárták Franciaország egyik legfontosabb észak–déli autópályáját is.

PARIS, FRANCE - JULY 13, 2026: A major wildfire is spreading across a large area of the Fontainebleau Forest, south of Paris, France, on July 13, 2026. Fueled by extreme heat, ongoing drought conditions and strong winds, the fire has rapidly spread through the woodland, burning hundreds of hectares of vegetation. Firefighting teams continue efforts to contain the blaze and prevent further spread. Dragan Lekic / Anadolu (Photo by Dragan Lekic / Anadolu via AFP)
Fotó: DRAGAN LEKIC / ANADOLU

Erdőtűz Franciaországban: tíz gyújtási pontot találtak

Laurent Nunez francia belügyminiszter közölte, hogy egy körülbelül ezer méteres területen tíz különálló gyújtási pontot találtak. Ez arra utalhat, hogy a tüzet szándékosan okozták.

A fontainebleau-i tűzzel összefüggésben két embert vettek őrizetbe. A Le Monde információi szerint az egyik gyanúsított egy 18 éves, büntetlen előéletű férfi. A hatóságok azt vizsgálják, hogy szándékos vagy gondatlanságból elkövetett gyújtogatás történt-e.

Több mint 10 000 halálos áldozatot követelt a júniusi hőhullám Európában

Emmanuel Macron francia elnök rendkívüli méretűnek nevezte a tüzet, és közölte, hogy minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítottak.

A hőhullám nehezíti az oltást

A tűzoltók munkáját a magas hőmérséklet, a száraz levegő és a szél is akadályozza. Franciaországot kevesebb mint két hónap alatt már a harmadik jelentős hőhullám sújtja, Párizsban kedden 35 Celsius-fokot mérhettek.

A Reuters Climate Monitor szerint Nyugat-Európában július 14-én a napi csúcshőmérsékletek átlaga 29,4 Celsius-fok volt, ami 6,3 fokkal haladta meg az 1961 és 1990 közötti időszak átlagát. A legnagyobb eltérést Belgiumban és Franciaországban mérték.

A tudósok szerint a klímaváltozás gyakoribbá és erősebbé teszi a hőhullámokat, a kiszáradt erdők és bozótosok pedig könnyebben lángra kapnak.

 

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