Pusztító erdőtűz tombol, közben gyújtogatókra csaptak le Franciaországban

Erdőtűz pusztít a dél-franciaországi Var megyében, ahol csaknem ezer tűzoltó küzd a gyorsan terjedő lángokkal. A hatóságok közben két feltételezett gyújtogatót is elfogtak, a helyszíni képek és videók pedig égő hegyoldalakat és hatalmas füstfelhőket mutatnak.
Látványos képek és videók készültek a pusztító franciaországi erdőtűzről
Hatalmas erdőtűz pusztít a dél-franciaországi Var megyében, ahol a lángok már több mint 1700 hektárt perzseltek fel. A tűz Cotignac, Correns és Montfort-sur-Argens településeket is fenyegeti, ezért a hatóságok csaknem 400 embert menekítettek ki otthonából. Több mint 2300 háztartásban megszűnt az áramszolgáltatás.
A tűz rendkívül gyorsan terjed a Gros Bessillon hegyről lefelé. Az oltásban csaknem ezer tűzoltó, 350 jármű, nyolc Canadair repülőgép, négy helikopter és két Dash repülőgép vesz részt. A légi egységek több mint száz vízdobást hajtottak végre.
A pusztító erdőtűzről látványos képek és videók is előkerültek. A felvételeken hatalmas füstfelhők, lángoló hegyoldalak és a települések felé közeledő tűz látható.
Négy tűzoltó és két helyi lakos enyhe füstmérgezést szenvedett, egy tűzoltóautó pedig megrongálódott. A szárazság, a kánikula és a forró szél miatt Franciaországban naponta keletkeznek újabb tüzek – számolt be a Le Figaro.
Gyújtogatókat is elfogtak Franciaországban
Két feltételezett gyújtogatót fogtak el, köztük egy 15 éves fiatalkorút és egy 39 éves férfit. A tinédzsert azzal gyanúsítják, hogy Cuers közelében két tüzet okozott, míg a férfit közvetlenül azután vették őrizetbe, hogy Ollioules-ban felgyújtotta az út menti növényzetet. A fiatalkorú októberben áll bíróság elé, a 39 éves férfit pedig előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyészség jelezte, hogy a szándékos gyújtogatásért rendkívül súlyos büntetés szabható ki – írja a Le Figaro.
Turistákat evakuálnak a franciaországi erdőtűz miatt
Mintegy 4000 turistát menekítenek ki megelőző intézkedésként a franciaországi Gironde megyében található Lacanau üdülőhelyről, miközben továbbra is a legmagasabb riasztási szint van érvényben az ország egyik legsúlyosabb erdőtüze miatt.