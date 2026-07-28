Pusztító erdőtűz tombol, közben gyújtogatókra csaptak le Franciaországban

Erdőtűz pusztít a dél-franciaországi Var megyében, ahol csaknem ezer tűzoltó küzd a gyorsan terjedő lángokkal. A hatóságok közben két feltételezett gyújtogatót is elfogtak, a helyszíni képek és videók pedig égő hegyoldalakat és hatalmas füstfelhőket mutatnak.

Hatalmas lángok pusztítanak Dél-Franciaországban. Az erdőtűz miatt százakat evakuáltak, a helyszínről látványos képek és videók kerültek elő. (Egy tűzoltó áll a lángok előtt, miközben 2026. július 26-án erdőtűz tombol Saint-Jean-d’Illacban, Bordeaux-tól mintegy 30 km-re, ahol egy erdőtűz pusztít az Arcachon-medence (Gironde) északi részén. Franciaország felett a pusztító tűz hatására tűzfelhő alakult ki.

Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Látványos képek és videók készültek a pusztító franciaországi erdőtűzről

Hatalmas erdőtűz pusztít a dél-franciaországi Var megyében, ahol a lángok már több mint 1700 hektárt perzseltek fel. A tűz Cotignac, Correns és Montfort-sur-Argens településeket is fenyegeti, ezért a hatóságok csaknem 400 embert menekítettek ki otthonából. Több mint 2300 háztartásban megszűnt az áramszolgáltatás.

A tűz rendkívül gyorsan terjed a Gros Bessillon hegyről lefelé. Az oltásban csaknem ezer tűzoltó, 350 jármű, nyolc Canadair repülőgép, négy helikopter és két Dash repülőgép vesz részt. A légi egységek több mint száz vízdobást hajtottak végre.

🔥 Alors que la nuit est tombée, les sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs engagés sur l'incendie de Pontevès dans le Var restent pleinement mobilisés



🚒 Tout au long de la nuit, leur priorité sera de protéger les habitations des communes menacées, mais aussi de limiter autant… pic.twitter.com/2clufKR5vC — Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 21, 2026

A pusztító erdőtűzről látványos képek és videók is előkerültek. A felvételeken hatalmas füstfelhők, lángoló hegyoldalak és a települések felé közeledő tűz látható.

Négy tűzoltó és két helyi lakos enyhe füstmérgezést szenvedett, egy tűzoltóautó pedig megrongálódott. A szárazság, a kánikula és a forró szél miatt Franciaországban naponta keletkeznek újabb tüzek – számolt be a Le Figaro.

🔥 L'incendie de Pontevès, dans le Var, est actuellement hors de contrôle et évolue rapidement



🌳 500 hectares ont déjà été parcourus par les flammes



🚒 800 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs sont mobilisés pour tenter de contenir la progression du feu



✈️ Un dispositif… pic.twitter.com/1mIhJP4ne6 — Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 21, 2026

Gyújtogatókat is elfogtak Franciaországban

Két feltételezett gyújtogatót fogtak el, köztük egy 15 éves fiatalkorút és egy 39 éves férfit. A tinédzsert azzal gyanúsítják, hogy Cuers közelében két tüzet okozott, míg a férfit közvetlenül azután vették őrizetbe, hogy Ollioules-ban felgyújtotta az út menti növényzetet. A fiatalkorú októberben áll bíróság elé, a 39 éves férfit pedig előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyészség jelezte, hogy a szándékos gyújtogatásért rendkívül súlyos büntetés szabható ki – írja a Le Figaro.

Turistákat evakuálnak a franciaországi erdőtűz miatt

Mintegy 4000 turistát menekítenek ki megelőző intézkedésként a franciaországi Gironde megyében található Lacanau üdülőhelyről, miközben továbbra is a legmagasabb riasztási szint van érvényben az ország egyik legsúlyosabb erdőtüze miatt.