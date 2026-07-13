Gyújtogatás okozhatta a pusztító franciaországi tüzet

Súlyos erdőtűz pusztít Franciaországban, Párizstól délkeletre a Fontainebleau-erdőben. A lángok gyorsan terjednek, a tűz rövid idő alatt körülbelül 800 hektárnyi növényzetet pusztított el – írja a France24.

A Fontainebleau-i erdőben tomboló erdőtűz. Míg a tűz oltására két repülőgépet vetettek be – ami az első ilyen eset Párizs Ile-de-France régiójában –, mintegy 400 tűzoltó küzd a helyszínen a tűz ellen.

Fotó: FRANCK DESPREZ / AFP PHOTO/SDIS77

Laurent Nunez francia belügyminiszter szerint a tűz keletkezése gyanús körülmények között történt. Elmondása szerint körülbelül tíz különböző helyen csaptak fel a lángok egy kilométeres körzeten belül, ami arra utalhat, hogy valaki szándékosan okozta a tüzet.

A hatóságok egyelőre vizsgálják a körülményeket, miközben a tűzoltók minden erejükkel dolgoznak a lángok megfékezésén.

Firefighters worked to contain a blaze that spread into the Fontainebleau forest, prompting a full closure of the A6 motorway south of Paris pic.twitter.com/yTlPPTdhOi — Reuters (@Reuters) July 13, 2026

Repülőgépekkel oltják a tüzet

A francia hatóságok két Canadair típusú tűzoltó repülőgépet is bevetettek. Ezek a speciális repülők a Szajnából merítenek vizet, majd azt a lángoló erdőterületekre öntik.

A tűz miatt több lakost is el kellett hagynia otthonának, valamint közlekedési fennakadások is kialakultak.

😱🔥Des Canadairs qui écopent sur la Seine‼️



Relisez : sur la Seine.



800 hectares partis en fumée à #Fontainebleau.



400 pompiers face à un feu d’une violence exceptionnelle. Et pour la première fois, des bombardiers d’eau au-dessus de l’Île-de-France et l’A6 coupée aux portes… pic.twitter.com/6O1AEXnT8d — Alain GOUDEY (@AlainGoudey) July 13, 2026