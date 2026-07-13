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erdőtűz

Gyújtogatás okozhatta a pusztító franciaországi tüzet

1 órája
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Már 800 hektárnyi területet pusztított el a tűz Franciaországban. A hatóságok szerint gyújtogatás állhat az erdőtűz mögött, de még vizsgálják a körülményeket.
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erdőtűzFranciaországgyújtogatás

Súlyos erdőtűz pusztít Franciaországban, Párizstól délkeletre a Fontainebleau-erdőben. A lángok gyorsan terjednek, a tűz rövid idő alatt körülbelül 800 hektárnyi növényzetet pusztított el – írja a France24.

A Fontainebleau-i erdőben tomboló erdőtűz. Míg a tűz oltására két repülőgépet vetettek be – ami az első ilyen eset Párizs Ile-de-France régiójában –, mintegy 400 tűzoltó küzd a helyszínen a tűz ellen.
A Fontainebleau-i erdőben tomboló erdőtűz. Míg a tűz oltására két repülőgépet vetettek be – ami az első ilyen eset Párizs Ile-de-France régiójában –, mintegy 400 tűzoltó küzd a helyszínen a tűz ellen.
Fotó: FRANCK DESPREZ / AFP PHOTO/SDIS77 

Laurent Nunez francia belügyminiszter szerint a tűz keletkezése gyanús körülmények között történt. Elmondása szerint körülbelül tíz különböző helyen csaptak fel a lángok egy kilométeres körzeten belül, ami arra utalhat, hogy valaki szándékosan okozta a tüzet.

A hatóságok egyelőre vizsgálják a körülményeket, miközben a tűzoltók minden erejükkel dolgoznak a lángok megfékezésén.

Repülőgépekkel oltják a tüzet

A francia hatóságok két Canadair típusú tűzoltó repülőgépet is bevetettek. Ezek a speciális repülők a Szajnából merítenek vizet, majd azt a lángoló erdőterületekre öntik.

A tűz miatt több lakost is el kellett hagynia otthonának, valamint közlekedési fennakadások is kialakultak.

Tovább nőtt a spanyolországi erdőtűz halálos áldozatainak száma

Halálos erdőtűz pusztít a dél-spanyolországi Almería tartományban. A katasztrófa eddig legalább tizenkét ember életét követelte, további huszonhárom embert pedig eltűntként keresnek. A hatóságok több száz tűzoltót és más szakembert vezényeltek Bédar település közelében keletkezett tűz megfékezésére.

Kigyulladt egy kocsma Bangkokban, sokan meghaltak

Lángra kapott egy bangkoki kocsma, az első hírek szerint legalább 27 ember meghalt, sok sérültet pedig kórházba szállítottak. Anutin Charnvirakul thai miniszterelnök szerint a tűz pontos eredetét még nem sikerült meghatározni, jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a tragédiát.

 

 

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