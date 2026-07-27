Több százezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban a pusztító erdőtüzek miatt

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogy erdőtüzek pusztítanak szerte Európában. A BBC információ szerint ráadásul újabb hőhullám várható Franciaországban, ami még tovább bonyolítja a Bordeaux közelében tomboló tűz megfékezésére irányuló erőfeszítéseket: az időjárás-előrejelzések szerint ezen a héten akár 40 Celsius-fok is lehet.

Erdőtüzek pusztítanak szerte Európában / Fotó: LORENA SOPENA LOPEZ / ANADOLU

Erdőtüzek pusztítanak szerte Európában

Eric Brocardi, a Francia Tűzoltószövetség szóvivője szerint a tűz megfékezéséhez három napon át heves esőre lenne szükség, míg Hadja Lahbib, az EU válságkezelésért felelős biztosa úgy vélte, valószínű, hogy az Európában tomboló erdőtüzek okozta károk meghaladják a korábbi rekordokat.

🇪🇸 🇫🇷 France fought an "unpredictable" wildfire close to Bordeaux on Sunday while Spain warned of "difficult hours" in its own fiery battle, with evacuations from danger zones in both countries mounting to well over 300,000 people.

➡️ https://t.co/yoJsHaWrZu pic.twitter.com/F39vsOippl — AFP News Agency (@AFP) July 26, 2026

Becslések szerint Franciaországban több mint 250 ezer embert evakuáltak, míg Spanyolországban - ahol ugyancsak felcsaptak a lángok a hőség miatt -, több mint 116 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát, a Sky News szerint. A helyzet komolyságára való tekintettel Emmanuel Macron francia elnök ma rendkívüli ülést tart, míg Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök Valencia tűzvész sújtotta területeit látogatja meg.