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tűz

Több százezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban a pusztító erdőtüzek miatt

32 perce
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A tomboló tűz megfékezését Franciaországban tovább bonyolítja egy újabb hőhullám érkezése. Mindeközben Spanyolországban is erdőtüzek pusztítanak, így rengeteg ember volt kénytelen elhagyni az otthonát.
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tűzSpanyolországerdőtűzFranciaországhőhullám

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogy erdőtüzek pusztítanak szerte Európában. A BBC információ szerint ráadásul újabb hőhullám várható Franciaországban, ami még tovább bonyolítja a Bordeaux közelében tomboló tűz megfékezésére irányuló erőfeszítéseket: az időjárás-előrejelzések szerint ezen a héten akár 40 Celsius-fok is lehet. 

LE PORGE, FRANCE - JULY 26: Evacuees arrive at the Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, which has been converted into one of the main reception centres for people displaced by the severe wildfires affecting the Gironde department, in Le Porge, France, on July 26, 2026. The venue provides temporary accommodation, basic services and logistical support as authorities continue evacuation and firefighting operations across the region. Lorena Sopena Lopez / Anadolu (Photo by Lorena Sopena Lopez / Anadolu via AFP)
Erdőtüzek pusztítanak szerte Európában / Fotó: LORENA SOPENA LOPEZ / ANADOLU

Erdőtüzek pusztítanak szerte Európában

Eric Brocardi, a Francia Tűzoltószövetség szóvivője szerint a tűz megfékezéséhez három napon át heves esőre lenne szükség, míg Hadja Lahbib, az EU válságkezelésért felelős biztosa úgy vélte, valószínű, hogy az Európában tomboló erdőtüzek okozta károk meghaladják a korábbi rekordokat. 

Becslések szerint Franciaországban több mint 250 ezer embert evakuáltak, míg Spanyolországban - ahol ugyancsak felcsaptak a lángok a hőség miatt -, több mint 116 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát, a Sky News szerint. A helyzet komolyságára való tekintettel Emmanuel Macron francia elnök ma rendkívüli ülést tart, míg Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök Valencia tűzvész sújtotta területeit látogatja meg.

Rendkívüli megbeszélést hívott össze Emmanuel Macron a francia erdőtüzek miatt
Francia erdőtűz: lezárt autópályák, leállt a vasút, ezrek küzdenek a lángokkal
Erdőtüzek pusztítanak Európában: Franciaország és Spanyolország is lángokkal küzd

 

 

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