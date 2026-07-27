Több százezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban a pusztító erdőtüzek miatt

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogy erdőtüzek pusztítanak szerte Európában. A BBC információ szerint ráadásul újabb hőhullám várható Franciaországban, ami még tovább bonyolítja a Bordeaux közelében tomboló tűz megfékezésére irányuló erőfeszítéseket: az időjárás-előrejelzések szerint ezen a héten akár 40 Celsius-fok is lehet.
Erdőtüzek pusztítanak szerte Európában
Eric Brocardi, a Francia Tűzoltószövetség szóvivője szerint a tűz megfékezéséhez három napon át heves esőre lenne szükség, míg Hadja Lahbib, az EU válságkezelésért felelős biztosa úgy vélte, valószínű, hogy az Európában tomboló erdőtüzek okozta károk meghaladják a korábbi rekordokat.
Becslések szerint Franciaországban több mint 250 ezer embert evakuáltak, míg Spanyolországban - ahol ugyancsak felcsaptak a lángok a hőség miatt -, több mint 116 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát, a Sky News szerint. A helyzet komolyságára való tekintettel Emmanuel Macron francia elnök ma rendkívüli ülést tart, míg Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök Valencia tűzvész sújtotta területeit látogatja meg.