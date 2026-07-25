Több országban pusztít erdőtűz: százezrekért aggódnak a hatóságok

Több országban is súlyos erdőtüzek pusztítanak Európában, amelyek miatt ezrek kényszerültek menekülésre. Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban egyszerre több helyszínen alakult ki erdőtűz, a tűzoltók munkáját pedig a szélsőséges időjárás, a magas hőmérséklet és az erős szél is nehezíti – írja a France24.

Egy francia polgári védelmi Canadair CL-415 repülőgép repül el a Cotignacot körülvevő erdőtűz felett, Franciaország délkeleti részén.

Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

A hatóságok szerint a lángok terjedése miatt számos településen és turisztikai területen is kiürítéseket rendeltek el.

Több mint 100 ezer hektár égett le Spanyolországban

Spanyolországban az év eleje óta már több mint 100 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Az ország történetének egyik legnagyobb erdőtüze az elmúlt napokban Guadalajara tartományban pusztított, ahol mintegy 32 ezer hektár terület égett le.

A spanyolországi tüzeknek már halálos áldozatai is vannak: egy déli régióban korábban 13 ember vesztette életét egy erdőtűz következtében.

Madrid térségében több tűz továbbra sincs teljes ellenőrzés alatt. A hatóságok szerint a lángok terjedését sikerült lassítani, de az időjárási körülmények – különösen az erős szél – jelentősen megnehezítik az oltást. A spanyol kormány nemzeti vészhelyzetet rendelt el Madrid régiójában, valamint az Ávila tartományban pusztító tüzek miatt.

A tüzek miatt Madrid térségében mintegy 10 ezer embert kellett kitelepíteni.

Franciaországban tízezrek menekültek el az erdőtűz miatt

Franciaországban a Nouvelle-Aquitaine régióban több nagyobb erdőtűz is pusztít. Gironde megyében mintegy 800 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, amelyek már több mint 4800 hektárnyi területet érintettek.

A hatóságok attól tartanak, hogy a helyzet a 2022-es pusztító franciaországi erdőtüzekhez hasonlóvá válhat, amikor hatalmas területek égtek le.

A Cap Ferret-félszigetről több száz embert hajókkal menekítettek ki, miután a gyorsan terjedő tűz miatt elrendelték a terület kiürítését. A mentés során eddig több mint 400 embert szállítottak biztonságos helyre.

A térségben található egyik népszerű turisztikai és borvidék közelében tomboló tűz már Manhattan területének másfélszeresének megfelelő nagyságú területet pusztított el.