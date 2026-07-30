Erdőtűz: hazatérhetnek a kitelepítettek egy része Gironde megyében

A Gironde megyében pusztító erdőtűz miatt kitelepített több mint 220 ezer ember közül 84 ezren visszatérhetnek otthonukba – közölte csütörtökön a helyi prefektúra. A hazatérést Bordeaux-tól északnyugatra és délre fekvő kilenc település lakói számára engedélyezték.

Erdőtűz: 84 ezer kitelepített hazatérhet Gironde megyében

Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Laurent Nunez francia belügyminiszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyzet továbbra is összetett. Bár a kedvezőbb időjárási körülményeknek köszönhetően a tűzoltóknak több helyen sikerült megfékezniük a lángokat, a tüzeket még nem sikerült mindenhol teljesen eloltani.

A miniszter tájékoztatása szerint Gironde megyében eddig 42 ezer hektár terület égett le, Franciaország egészében pedig már 117 ezer hektár vált a lángok martalékává az idei évben. Ez több mint 14 ezer különálló tűzesetet jelent.

Nunez szerint a Gironde térségében tapasztalható javulás ellenére továbbra is magas a tűz újbóli fellángolásának kockázata, ezért a hatóságok nem csökkentik a készültséget.

Több ezer tűzoltó és katona dolgozik a lángok megfékezésén

A Bordeaux környéki térségben mintegy 3300 tűzoltó dolgozik az oltáson, munkájukat 1500 katona, 1250 rendőr és csendőr, valamint erdészek, mezőgazdasági dolgozók és önkéntesek segítik.

A védekezésben 24 légi eszközt is bevetnek, amelyek közül hetet más európai uniós országok biztosítottak Franciaország számára.

A több mint egy hete pusztító tűz Franciaországban 1949 óta a legnagyobb kiterjedésű erdőtűznek számít. Nyolc napnyi küzdelem után a hatóságok szerint a helyzet stabilizálódott, a térségben pedig már nem érvényes az újabb hőhullám miatt bevezetett legmagasabb riasztási szint.

A népszerű turisztikai célpontnak számító Cap Ferret-félszigetnél csütörtök reggel eső is esett, de a tűzoltók szerint ez önmagában még nem volt elegendő ahhoz, hogy jelentősen megváltoztassa a helyzetet.

A hatóságok közölték azt is, hogy az A63-as autópályát csütörtök délután újranyitják, ugyanakkor a Bordeaux-tól délre közlekedő vasúti járatok továbbra sem indultak újra teljes körűen.

Gazdasági károk és újabb tüzek Franciaországban

A tűz miatt az elmúlt napokban mintegy 82 ezer munkavállaló munkába járása vált nehézzé. Roland Lescure gazdasági miniszter szerint közülük már több mint húszezer ember visszatérhetett a munkahelyére. A korábban bezárt 23 ezer vállalkozás és intézmény közül több mint négyezer újranyitott.

A katasztrófában eddig 230 tűzoltó sérült meg.

Franciaország más részein, így a délkeleti Hautes-Alpes és Var megyékben, valamint Korzikán is több erdőtűzzel küzdenek a hatóságok.