Százezreket menekítettek ki a Franciaországban tomboló erdőtűz miatt

Tömeges evakuálás zajlik Franciaország délnyugati részén, ahol a lángok településeket fenyegetnek. Az erdőtűz miatt csak Bordeaux közelében mintegy 60 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.
Százezreket evakuáltak, településeket fenyeget az erdőtűz Spanyolországban és Franciaországban
Több mint 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a Franciaországban és Spanyolországban pusztító erdőtüzek miatt. A francia hatóságok Bordeaux közelében csaknem 60 ezer ember evakuálását rendelték el, miközben Gironde és Landes térségéből összesen mintegy 200 ezer lakost menekítettek ki.
Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is mozgósította a védekezés támogatására. Spanyolországban országos veszélyhelyzetet hirdettek, 25 ezer embert evakuálásra, csaknem 40 ezret pedig arra szólítottak fel, hogy maradjon otthon.
Madridtól nyugatra három erdőtűz egyetlen hatalmas tűzvésszé olvadt össze. A lángok Robledo de Chavela és Fresnedillas de la Olivia felé haladnak, ezért katonai egységeket is bevetettek El Escorial környékének védelmére.
A madridi tüzet a régió történetének legsúlyosabb tűzvészeként jellemezték. Megfékezése jelenleg meghaladja a tűzoltók kapacitását. A helyzetet a hőség, az erős szél és az összeolvadó tűzfrontok súlyosbítják. Madrid térségében legalább hatezer, Ávila tartományban csaknem kilencezer hektár égett le. A parázs kilométereken át repül, ezért az érintettek száma tovább emelkedhet – írta meg a BBC.
Lángtenger borította el Dél-Olaszországot – drámai fotókon a pusztító tűz
Erdőtűz pusztít Olaszország déli részén, Szicíliában 344 tüzet jelentettek. Képeken mutatjuk be a lángok pusztítását és az oltási munkálatokat. Szándékos gyújtogatásra utaló nyomokat találtak, miközben Dél-Olaszországban tüzek százai pusztítanak. Az erdőtűz Szicíliában egy tűzoltó életét követelte, Calabriában pedig gyúlékony rongyokat köthettek macskák farkára.