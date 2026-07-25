Százezreket menekítettek ki a Franciaországban tomboló erdőtűz miatt

Tömeges evakuálás zajlik Franciaország délnyugati részén, ahol a lángok településeket fenyegetnek. Az erdőtűz miatt csak Bordeaux közelében mintegy 60 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.

Településeket fenyeget az erdőtűz Franciaország délnyugati részén. Mintegy 200 ezer embert evakuáltak, Macron a hadsereget is mozgósította

Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Százezreket evakuáltak, településeket fenyeget az erdőtűz Spanyolországban és Franciaországban

Több mint 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a Franciaországban és Spanyolországban pusztító erdőtüzek miatt. A francia hatóságok Bordeaux közelében csaknem 60 ezer ember evakuálását rendelték el, miközben Gironde és Landes térségéből összesen mintegy 200 ezer lakost menekítettek ki.

Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is mozgósította a védekezés támogatására. Spanyolországban országos veszélyhelyzetet hirdettek, 25 ezer embert evakuálásra, csaknem 40 ezret pedig arra szólítottak fel, hogy maradjon otthon.

Madridtól nyugatra három erdőtűz egyetlen hatalmas tűzvésszé olvadt össze. A lángok Robledo de Chavela és Fresnedillas de la Olivia felé haladnak, ezért katonai egységeket is bevetettek El Escorial környékének védelmére.

A madridi tüzet a régió történetének legsúlyosabb tűzvészeként jellemezték. Megfékezése jelenleg meghaladja a tűzoltók kapacitását. A helyzetet a hőség, az erős szél és az összeolvadó tűzfrontok súlyosbítják. Madrid térségében legalább hatezer, Ávila tartományban csaknem kilencezer hektár égett le. A parázs kilométereken át repül, ezért az érintettek száma tovább emelkedhet – írta meg a BBC.

Lángtenger borította el Dél-Olaszországot – drámai fotókon a pusztító tűz

Erdőtűz pusztít Olaszország déli részén, Szicíliában 344 tüzet jelentettek. Képeken mutatjuk be a lángok pusztítását és az oltási munkálatokat. Szándékos gyújtogatásra utaló nyomokat találtak, miközben Dél-Olaszországban tüzek százai pusztítanak. Az erdőtűz Szicíliában egy tűzoltó életét követelte, Calabriában pedig gyúlékony rongyokat köthettek macskák farkára.