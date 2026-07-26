Francia erdőtűz: lezárt autópályák, leállt a vasút, ezrek küzdenek a lángokkal

A helyzet továbbra is nagyon kedvezőtlen Franciaország délnyugati részén, Gironde megyében a negyedik napja tomboló erdőtüzek miatt, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert ki kellett telepíteni - jelezte Laurent Nunez belügyminiszter vasárnap az X-en.

A párizsi tűzoltóság (BSPP) egységei oltják az erdőtüzet a Bordeaux-tól nyugatra fekvő Marcheprime közelében 2026. július 26-án.

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Az éjszaka kezdetén Gironde-ban a tűz rendkívül heves, kiszámíthatatlan lett, saját szelet teremtett, és erősen haladt Bordeaux agglomerációja felé

– írta a miniszter, hozzátéve, hogy a tűz "az éjszaka végére nyugodtabbá vált".

Autópályákat zártak le

A feltámadt szél és a tűz erősödése miatt öt újabb települést kellett evakuálni az éjszaka folyamán, ami 55 ezer embert érintett, így az újabb éjszakai művelettel a tűz miatt evakuáltak száma már meghaladja a 220 ezret a nyaralók és turisták által is látogatott Gironde megyében.

A tűz vasárnap alig 15 kilométerre volt Bordeaux városától, Martignas-sur-Jalle település közelében, de Bordeaux evakuálása „nincs napirenden” – erősítette meg a város polgármestere, Thomas Cazenave a France2 közszolgálati televízió déli híradójában. A városvezető elmondta: nincs pánik, a legfőbb feladat jelenleg a megye különböző településeiről kitelepített, és a városba beérkezett több tízezer ember elhelyezése és ellátása átmeneti befogadóközpontokban.

A tűz terjedése viszont jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti A63-as autópálya hatvan kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól déli irányba teljesen leállt a vasúti közlekedés.

Katonai repülőgépet is bevetették a rekordméretű tűz megfékezésére

A katasztrófa leküzdésére

18 légi eszközt mozgósítottak ma reggel óta, és az A400M is újra bevetésre került

– jelezte a belügyminiszter.

A tüzek oltásához a francia állam a hadsereget is mozgósította: 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját szombat estétől. Első alkalommal használják tűzoltásra az A400M katonai szállítógépet, amely 20 tonnás tartályrendszeréből kevesebb mint 10 másodperc alatt képes 20 ezer liter vizet vagy oltóanyagot zúdítani a tűzre. Ez a kapacitás nagyjából három hagyományos Canadair típusú tűzoltó-repülőgép teljesítményének felel meg.

A Gironde-dal szomszédos Landes megyében, egy másik erdőtűz 3600 hektárt égetett fel, s a szél itt továbbra is nagyon erős.

A délkeleti Var megyében, a Földközi-tenger partján a misztrál szél visszatérésétől tartanak, itt csaknem háromezer embert telepítettek ki elővigyázatosságból a belügyminiszer tájékoztatása szerint.